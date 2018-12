Samuelsen ser forholdet til Indien helt ude af dybfryseren

Siden 2012, hvor Danmarks afvisning af at sende våbensmugleren Niels Holck til Indien til retsforfølgelse, har Danmarks forhold til landet været skidt. Det politiske og økonomiske samarbejde har været neddroslet, og samhandlen har lidt.

Men nu genåbner Den Dansk-Indiske Fælleskommission, der er den formelle ramme for samarbejdet mellem Danmark og Indien.

- Det er et benhårdt diplomatisk arbejde, der har ført til, at vi nu er tilbage til en situation, der svarer til før forholdet blev nedfrosset. Det er jeg enormt stolt af, både på systemets og egne vegne, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Der er dog umiddelbart ingen fremgang på kernepunktet for konflikten, en mulig udlevering af Niels Holck.

- Situationen er, at inderne nu forstår, at der er tale om to adskilte størrelser i Danmark. Der er et retligt spor, hvor den sag kører, og så er der et andet spor, der handler om samhandel og eksport, siger Anders Samuelsen.

Det forbedrede forhold skulle gerne hjælpe på eksporten til Indien. Ifølge Dansk Industri lød eksporten til Indiens omkring 1,3 milliarder indbyggere på lige over 10 milliarder kroner i 2017.

- Jeg ser enormt store perspektiver. Det er et land i en rivende udvikling, så der skal Danmark selvfølgelig også være markant til stede, siger Anders Samuelsen.

Hos interesseforeningen Landbrug & Fødevarer bringer udviklingen også glæde. Den danske eksport fra fødevareklyngen er på ekstremt beskedne 300 millioner kroner.

Og det iskolde forhold mellem Danmark og Indien har ikke gjort noget godt for det tal.

- Vi har brug for at kunne bruge udenrigstjenesten for at få kontakt til de rigtige embedsmænd og de rigtige steder i administrationen. Derfor er det utroligt positivt, at der nu er gang i samarbejdet igen.

- Vi ser gode muligheder i et tættere samarbejde med Indien, når det kommer til eksport af teknologiske løsninger. Landet har et stort fødevarespild, og det er noget, vi er gode til at løse i Danmark, siger Kenneth Lindharth, handelspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer.