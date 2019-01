Samuelsen får skarp kritik for at udlevere fortrolige samtaler

Udenrigsministeriets beslutning om at give to forskere lov til at citere fortrolige oplysninger møder kritik.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er under voldsom kritik fra Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), og andre politikere på Christiansborg.

Det skriver Berlingske tirsdag.

I direkte modstrid med en beslutning fra Folketingets øverste ledelse har Udenrigsministeriet givet to forskere fra Københavns Universitet lov til at citere og offentliggøre dybt fortrolige oplysninger fra Folketingets særlige Udenrigspolitiske Nævn.

Medlemmer af nævnet er normalt underlagt streng tavshed. De to forskere undersøger dansk krigsdeltagelse i årene fra 1993 til 2004.

Normalt gives forskere først efter tidligst 30 år adgang til at bruge fortrolige optegnelser fra Det Udenrigspolitiske Nævn.

Folketingets øverste ledelse, kendt som præsidiet, afviste derfor i december ønsket fra forskerne. Nu viser det sig, at Udenrigsministeriet alligevel har givet tilladelse, og at den ikke kan tilbagekaldes.

Det fremgår af en omfattende korrespondance om sagen, som Berlingske er i besiddelse af.

Forløbet får hård kritik fra Pia Kjærsgaard, der den 10. januar i et brev til Anders Samuelsen gør det klart, at hun finder "Udenrigsministeriets håndtering af denne sag stærkt kritisabel". Det skriver Berlingske.

- Jeg kan bare konstatere, at ministeriet er ligeglad med den beslutning, ministeriet selv havde bedt os træffe, siger Pia Kjærsgaard til avisen og tilføjer:

- Det er kritisabelt. Der skal være fortrolighed om disse forhold.

Udenrigsminister Anders Samuelsen skriver i en kommentar til Berlingske, at regeringen har lagt vægt på at give forskerne størst mulig adgang til kildematerialet.

- Den åbenhed er helt afgørende for at give forskerne en reel mulighed for at lave en grundig og uvildig udredning, skriver udenrigsministeren.

Samuelsen påpeger, at det ikke er første gang, at Udenrigsministeriet giver tilladelse til at indhente fortrolige oplysninger. Det skete blandt andet i forbindelse med en rapport fra DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) om CIA-flyvninger fra 2012, fremgår det af kommentaren.