Samuelsen: Danmark støtter oppositionsleder i Venezuela

Udenrigsministeren har talt med Juan Guaidó og meddelt, at Danmark står bag ham i kampen for demokrati.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har talt med Juan Guaidó, som er formand for parlamentet i Venezuela og har udråbt sig selv til præsident.

På Twitter skriver Samuelsen, at Danmark støtter Guaidó, som Samuelsen kalder en "utrolig modig mand".

- Har netop talt med @jguaido (Juan Guaidó, red) og udtrykt Danmarks fulde støtte til den venezuelanske befolknings kamp for demokrati.

- En god samtale med en utrolig modig mand. Sidste chance for det korrupte Maduro-regime til at vælge demokratiets vej, skriver Samuelsen på Twitter.

Den politiske uro i Venezuela er spidset til, efter Guaidó har udråbt sig selv som præsident.

Nicolas Maduro, der er den siddende præsident, nægter at gå af og anklager Guaidó for at begå et kup.

Frankrig, Tyskland og Spanien har givet Maduro en frist til søndag aften til at udskrive præsidentvalg.

Sker dette ikke, vil de tre landes regeringer anerkende Guaidó som midlertidig præsident.

Også EU er på banen. Søndag har EU's udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini, oplyst, at ministre fra EU torsdag vil mødes i Uruguays hovedstad, Montevideo, med latinamerikanske kolleger. Her vil parterne drøfte, hvordan man løser krisen i Venezuela.

Lørdag var titusinder af mennesker på gaden i Venezuelas hovedstad. Her krævede mange af de fremmødte Maduros afgang. Men der var også protester til fordel for regeringen og Maduro.

Under et massemøde sagde Maduro, at han er villig til at udskrive valg til parlamentet i maj.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at det er en mulighed at sende amerikanske styrker til Venezuela.

Trump fortæller desuden, at han har afvist et tilbud fra Maduro om at mødes.