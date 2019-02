Samuelsen: Danmark skal bidrage i verdens brændpunkter

Det er vigtigt med "størst mulig åbenhed" om baggrunden for beslutninger om at gå i krig.

Sådan lyder det fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), efter at en krigsudredning af det danske militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan blev offentliggjort tirsdag.

Han understreger på samme tid, at det er vigtigt, at Danmark bidrager i verdens brændpunkter.

- Regeringen hilser udredningen velkommen. Uanset hvad man måtte mene om den danske deltagelse i de tre krige, er det vigtigt, at vi får størst mulig åbenhed om baggrunden for beslutningerne om at gå i krig.

- Ikke mindst så eftertiden kan trække på erfaringerne. Den åbenhed skal udredningen være med til at sikre, siger Samuelsen i en pressemeddelelse.

Samuelsen er på vej til USA og kan derfor ikke svare på spørgsmål lige foreløbig.

- Det er altid en svær beslutning at sende danske mænd og kvinder i krig. Men det er vigtigt, at Danmark fortsat engagerer sig i verden med udgangspunkt i danske interesser og værdier.

- Det betyder, at Danmark skal tage ansvar, spille en aktiv rolle og være i stand til at bidrage til indsatser i verdens brændpunkter. Det er i vores egen interesse, siger han.

Enhedslisten og SF kræver, at en undersøgelseskommission kigger på dansk krigsdeltagelse.

Der bliver i krigsudredningen nemlig ikke taget stilling til juridiske og folkeretlige spørgsmål. Eller om der er sket overtrædelser af love eller traktater.

Udredningen konkluderer blandt andet, at den daværende Fogh-regering forud for beslutningen om at gå i krig i Irak i en række tilfælde strammede efterretninger, som i forvejen var fejlbehæftede og byggede på skøn og antagelser.

De første danske tropper blev sendt til Irak i 2003 som led i en amerikanskledet invasion, og de blev trukket tilbage igen i 2007.

Siden 2014 har Danmark bidraget til en international koalition i kampen mod Islamisk Stat (IS) i Irak. Krigen i Irak kostede otte danske soldater livet.

En Irak- og Afghanistankommission blev nedsat i 2012. Det skete under daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Men Venstreregeringen lukkede kommissionen efter folketingsvalget i juni 2015.

Herefter blev der dog sat gang i en uvildig krigsudredning, som så kunne offentliggøre sine konklusioner tirsdag.