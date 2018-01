Sag på sag på sag

5

Den ene part i en langvarig nabokrig på Bakkedraget i Højbjerg i det sydlige Aarhus, en 56-årig jurist, blev i 2006 hentet af politiet, mens han var gang med at undervise på Aarhus Universitet. Han var anmeldt for tidligere på dagen at have forsøgt at køre tre håndværkere hos naboen ned.

Det var kulminationen på flere års strid med en række naboer. Skærmydslerne var af voldsom karakter og inkluderede trusler, knuste bilruder, påkørsler og vold. Juristen blev tiltalt og idømt 40 dages fængsel for 12 forhold. En 43-årig nabo blev idømt dagbøder for, som hævn, at have kastet en isklump gennem bilruden, da juristen kom kørende på vejen. To år senere blev juristen på ny sendt i fængsel, denne gang 20 dage, for hensynsløs kørsel på villavejen.