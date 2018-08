Sådan vil Socialdemokratiet hjælpe provinsen

5. Flere rønner skal rives ned

Det vurderes, at der er 10-22.000 nedrivningsparate huse i Danmark. Mange af dem står og trækker herlighedsværdien i landsbyer ned og gør det svært for de små samfund at tiltrække nye borgere. I dag er der afsat 115 millioner kroner om året til at rive de huse ned. Det beløb vil S fordoble. S vil også sætte ind over for boligspekulanter, der opkøber og udlejer de nedrivningsparate ejendomme til udsatte familier.