Sådan tager DI temperaturen

Lokalt Erhvervsklima 2018 er den niende undersøgelse, hvor Dansk Industri tager temperaturen på erhvervsvenligheden i landets kommuner. 7700 medlemsvirksomheder inden for produktion, transport, rådgivning og service har svaret, og de repræsenterer 350.000 arbejdspladser eller knap en femtedel af den private beskæftigelse i Danmark. 93 af landets 98 kommuner har været med. Fanø, Samsø, Langeland, Ærø og Læsø udgik, fordi der her var for få svar.

Mere end 40 procent af virksomhederne ønsker, at deres kommune skal prioritere infrastruktur for at styrke muligheden for vækst. Næststørste ønske er mere arbejdskraft, og herefter kommer uddannelse. Kun omkring 10 procent ønsker, at kommunen skal prioritere sit image højest for at styrke væksten.