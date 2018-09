28. september slår Barack Obama vejen forbi Kolding. Kimen blev sået, da en bankdirektør og en bagerdame var på familierejse i Spanien. Og at det lykkedes at få en kontrakt med Obama i hus, har sat ild i drømmene om mere i Kolding.

Besøg: Hvis man går ind under "nyheder" på Business Koldings hjemmeside, handler den nyeste historie om, at organisationens direktør skriver en månedlig klumme i Ugeavisen Kolding. Under den står en historie om en lokal virksomhed, som fik god hjælp, da der gik ild i en tønde med fortyndervæske. Midt imellem er en nyhed skrevet på engelsk publiceret 9. august: "The 44th President of the United States of America, Mr. Barack Obama, will visit Kolding". "Begivenheden bliver arrangeret af Business Kolding. Direktør Morten Bjørn Hansen ser frem til at møde præsidenten, der er ansvarlig for et af de største jobskabelsesinitiativer i den amerikanske historie". "En af de mest karismatiske og vigtige verdensledere har indvilliget i at give os et besøg. Dette er et ekstraordinært øjeblik for Kolding", siger Morten Bjørn Hansen i pressemeddelelsen. Hvordan gik det lige til?

Verdens 10 dyreste talere 1. Barack Obama - 2,5 millioner



Tidligere præsident Obama tjener 2,5 millioner kroner, hver gang han bliver hyret til at tale for en forsamling. Det svarer til den årlige grundløn for at være præsident i USA. Her får man dog også godt 300.000 kroner på en repræsentationskonto, cirka 650.000 til at rejse for og 120.000 til underholdning. Efterfølgende får en ekspræsident en årlig pension på cirka 1,3 millioner kroner.



2. Ben Bernanke - 1,3-2,5 millioner



Amerikanske økonom og indtil 2014 direktør i USA's centralbank.



3. Arnold Schwarzenegger - 1,6 millioner



Hollywoodkarrieren tiltrækker mange, men det er kombinationen med hans tidligere post som guvernør i Californien, der trækker prisen op.



4. Alan Greenspan - 1,6 millioner



Økonom og Ben Bernankes forgænger som direktør i den amerikanske centralbank.



5. Clinton-familien



Handler det om det bedst betalte familier, vil Bill, Hillary og datteren Chelsea til enhver tid ligge i top. Alle tre scorer et sekscifret beløb i dollars, hver gang de holder en tale.



6. Tony Blair - 1,2 millioner



Tidligere premierminister i Storbritannien.



7. David Cameron - 1 million



Tidligere premierminister i Storbritannien.



8. George W. Bush - 900.000-1,2 millioner



Tidligere præsident i USA.



9. Condoleezza Rice - 900.000



Tidligere udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver under præsident George W. Bush i USA.



10. Al Gore - 650.000



Tidligere vicepræsident i USA under Bill Clinton og klimaaktivist.



Kilde: Det amerikanske finans-site The Street

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Han har tidligere skaffet både Bill Clinton, Al Gore og Kofi Annan til Danmark. Nu er han manden, der får Obama til Kolding. Henrik "Røde" Jensen mener, at han kan få en hvilken som helst nulevende person til Danmark på blot tre telefonopringninger. Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix

Kimen bliver sået i Spanien Historien om, hvordan det kom til at stå "Kolding" i Obamas kalender begynder på en ferierejse i Spanien. Jette Larsson, der til daglig driver Centerbageriet i Frederikshavn, er af sted med sin bror, Carsten Johansen. Med sig har hun den nyligt udgivne bog "Når livet bliver for fedt", som er skrevet af Henrik "Røde" Jensen. Bogens titel er afledt af, at den blandt andet handler om, at Henrik "Røde" Jensen gerne vil fortælle omverdenen om sin succes med at smide 100 kilo. Men også om, at livet er fedt, når man kan forfølge sine drømme. Frederikshavneren Henrik "Røde" Jensen er eventmager. Det har bragt ham sammen med fodboldlegenden Brian Laudrup, der bragte ham videre til en svensk eventmager, som pludselig kunne tilbyde ham at arrangere et besøg af Bill Clinton i Frederikshavn. Og Henrik "Røde" Jensen gik netop med en drøm om at møde den tidligere amerikanske præsident, så den drøm forfulgte han, og det endte med, at han stod bag Bill Clintons besøg i både Frederikshavn, Aarhus, Tromsø, Bergen og Oslo. I "Når livet bliver for fedt" skriver han, at næste drøm er at få Obama til Danmark. Bagerdamens bror læser bogen under ferien i Spanien. Da han kommer hjem, ringer han til Henrik "Røde" Jensen. Han kender ham, fordi de har en fælles fortid i Sæby, hvor de spillede basketball mod hinanden.

Foto: © Lucas Jackson / Reuters/Scanpix Denmark Chelsea, Hillary og Bill Clinton er alle tre blandt de bedst betalte talere i verden. Foto: Scanpix

Driftighed og flatterende snak Bagerdamens bror, Carsten Johansen, er i dag fillialdirektør i Handelsbanken i Kolding. Så da han ringer til Henrik "Røde" Jensen, siger han: "Hør, Obama, han skal da til Kolding!" "Det kan da godt ske, men så må du sætte et møde op med borgmesteren," svarede Henrik "Røde" Jensen. Det var det mindste problem. Bankdirektøren sidder nemlig i Kolding-borgmesteren Jørn Pedersens tænketank. Kort tid efter kan bankdirektøren og eventmageren gå fra et møde med borgmesteren i Kolding, hvor drømmen om Obama til Danmark har flyttet sig bare at være uformel snak til at bevæge sig mod det - skal det senere vise sig - højeste niveau af realisme. - Jeg elsker driftige byer, og jeg elsker folk, der er offensive og vil spille med nummer 10 på ryggen (fodboldudtryk for den spiller på banen, der skaber chancerne, red.). Og så kan jeg godt lide flatterende snak. Så når de i Kolding siger, at jeg er den eneste, der kan gøre dette, går tingene hånd i hånd. Jeg kan mærke en fantastisk dynamik i Kolding, hvor de vil sådan noget. Det er fandme fedt, at der bliver rykket sammen i bussen, og man siger: Nu gør vi det! Sådan siger Henrik "Røde" Jensen til avisen Danmark. Manden har stykket et arbejdsliv sammen på at skaffe politiske verdensnavne til Danmark og Skandinavien - han har også hentet Al Gore og Kofi Annan - på den ene side, og på den anden side at rejse rundt i Danmark og holde foredrag for virksomheder og foreninger, der blandt andet handler om, hvordan man skiller sig af med 100 kilo fedt på kroppen. Når han da ikke arrangerer virksomhedsevents.

Lukket netværk Og så er der ellers lukket for, hvordan man arbejder konkret, når man bringer Obama til Kolding. Det handler om netværk, pleje af netværk, penge og vilje, siger Henrik "Røde" Jensen, og så klapper han i. Netværket og kilderne i netværket er en forretningshemmelighed, som han ikke slipper løs, ligegyldigt hvordan og hvorledes man prøver. Så længe den er hemmelig, så længe kan han være alene eller i det mindste foran alle andre, der vil det samme som ham. Efter mødet mellem bankdirektøren, eventmageren og borgmesteren, blev arbejdet lagt ud til organisationen Business Kolding, der arbejder for erhvervfremme i kommunen. Henrik "Røde" Jensen blev hyret som konsulent, og i lang tid var det blot eventmageren med netværket og Business Kolding-direktøren Tommy Langhoff, der arbejdede med projektet. Ifølge aktindsiger, som Jydske Vestkysten har beskrevet, var det lige ved og næsten, at besøget blev til virkelighed i december 2017. Men også kun lige ved og næsten. Syddansk Universitet kom hurtigt med og bidrog blandt andet med en million kroner og en fysisk ramme om besøget i Kolding. Kolding Kommune spyttede 750.000 kroner i kassen, og Region Syddanmark blev også ansøgt om 750.000 kroner. Ansøgningen blev dog trukket tilbage, efter der opstod kritik og uenighed i regionsrådet om, hvorvidt regionen ville få noget ud af at bidrage.

E-mailen fra USA 1. maj blev der skiftet direktør i Business Kolding. Tommy Langhoff smuttede for at blive direktør i virksomheden Sjølund, og Dansk Erhvervs kommunikationsdirektør, Morten Bjørn Hansen, satte sig i stedet i stolen. Efter Morten Bjørn Hansen ansættelsesaftale, men inden han tiltrådte, blev han i fortrolighed informeret om, at han formentlig ville komme til at stå i spidsen for Obamas første besøg i Danmark. Han tænkte, at det lød meget godt, men næppe blev til noget, at det var en drøm af de fjerne. Men efter at have siddet i sin nye stol i Kolding i en måneds tid, får han besked om, at der er dukket en mail op i Henrik "Røde" Jensens mailbox. Afsendt fra USA med en vedhæftet kontrakt og ordene: "Congratulations! You finally did it!"