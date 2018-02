Sådan forsøger regionerne at løse lægemanglen

2.

Praktiserende læger tager flere patienter ind. Vejle kommune har valgt at takle problematikkerne om lægemangel ved at udvide de nuværende praktiserende lægers kapacitet. Det betyder, at seks ud af regionens 27 praksisser skal tage flere patienter ind. Det er en beslutning, der er udarbejdet af medlemmer fra lægernes organisation (PLO) i Vejle, og som gør, at patientantallet for de seks praktiserende læger stiger fra 1600 patienter til 3100 ved årsskiftet. For at dette er muligt må flere af lægerne gå fra delepraksis til fuldtidspraksis.