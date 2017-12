Så mange ulovlige våben bliver forsøgt smuglet ind i retten

Hver dag finder vagter ved retterne våben, som folk forsøger at tage med i salen. Forsøget med lufthavnslignende kontrol ved indgangen udløber til nytår. Avisen Danmark erfarer, at det bliver forlænget.

Det skete den 16. september 2014. Et lille år senere var der på grund af netop den tragiske hændelse indført kontrol på forsøgsbasis i byretterne i København, Aarhus, Aalborg, Frederiksberg og Glostrup. Forsøget blev i 2016 forlænget til udgangen af 2017. Og ifølge avisen Danmarks oplysninger bliver det også forlænget til at gælde i 2018. Det ønsker Domstolssstyrelsen dog ikke at bekræfte:

Kontrol: På overfladen var det en ikke usædvanlig sag om forældremyndighed, der kørte i fogedretten i Københavns Byret. Moderen til barnet var dog ikke mødt op. Det var i stedet moderens far. Men med sig ind i lokalet havde morfaren ikke blot taget fuldmagten, der bemyndigede ham til at tale sin datters sag - han havde også lagt en oversavet jagtriffel og seks patroner ned i sin pose, som han helt uhindret havde kunnet vandre ind i retslokalet med uden at blive kontrolleret på nogen måde.

1) Københavns Byret Man skal tømme lommerne, ens taske bliver gennemlyst, og man går gennem en metaldetektor. Vagterne er interne, men laver også kontoropgaver, når de ikke er vagtsat i kontrollen. Antal personer, der blev kontrolleret i de første tre måneder af 2017: 21.509 Samlet antal fund: 425 Heraf ulovlige genstande: 8 Politianmeldelser: 02) Retten i Glostrup Man skal tømme lommerne, ens taske bliver gennemlyst, og man går gennem en metaldetektor. Indtil for cirka et år siden blev taskerne gennemsøgt manuelt. Vagterne er fra et privat firma. Antal personer, der blev kontrolleret i de første tre måneder af 2017: 21.417 Samlet antal fund: 527 Heraf ulovlige genstande: 6 Politianmeldelser: 63) Retten i Aarhus Man skal tømme lommerne, ens taske bliver gennemlyst, og man går gennem en metaldetektor. Retten i Aarhus har to lokationer, og i starten var der manuel gennemsøgning af tasker det ene sted. Nu er der scanner begge steder. Har faste vagter i kontrollen, som er ansat af retten. Antal personer, der blev kontrolleret i de første tre måneder af 2017: 13.481 Samlet antal fund: 249 Heraf ulovlige genstande: 11 Politianmeldelser: 104) Retten i Aalborg Man skal tømme lommerne, ens taske bliver gennemlyst, og man går gennem en metaldetektor. I starten blev tasker gennemsøgt manuelt. Vagterne i kontrollen er ansat af retten. Antal personer, der blev kontrolleret i de første tre måneder af 2017: 10.489 Samlet antal fund: 342 Heraf ulovlige genstande: 3 Politianmeldelser: 05) Retten på Frederiksberg Man skal tømme lommerne, ens taske bliver gennemlyst, og man går gennem en metaldetektor. Vagterne i kontrollen er ansat af retten. Antal personer, der blev kontrolleret i de første tre måneder af 2017: 18.354 Samlet antal fund: 399 Heraf ulovlige genstande: 47 Politianmeldelser: 1

Kontrollen er effektiv. Avisen Danmark har talt med det personale, som bemander kontrollen i Københavns Byret, og her er meldingen, at der hver dag bliver fundet våben - mest knive, men også for eksempel strømpistoler. Lovlige lommeknive, skruetrækkere og lignende bliver leveret tilbage, når borgeren forlader retten igen, mens ulovlige våben bliver konfiskeret, og personerne, der har medbragt dem bliver meldt til politiet.

I dag er der ikke stor forskel på at møde op i byretten i København og Københavns Lufthavn - eller i nogle af de andre fire retter med adgangskontrol. Lommerne skal tømmes, uret skal af, bæltet skal af, overtøjet skal af, og tasken, lommeindholdet og overtøjet bliver gennemlyst, mens det kører på et lille transportbånd gennem en maskine. Hvis man alligevel udløser bip, når man går gennem den mandshøje metaldetektor, bliver man tjekket med en håndholdt metaldetektor.

Kniv gemt ved benet

Det vil retspræsident i Retten på Frederiksberg, Christian Lundblad, gerne. Det er den ret, der suverænt har registreret flest ulovlige genstande.

- Det lyder meget pænt med Frederiksberg, men vi dækker også Tingbjerg og Nordvest i København, så vi har dagligt retssager, der involverer bandemedlemmer. Vi finder typisk knive, også knive der ligesom er skjult i kreditkort. Tåregas. Jeg husker ikke, at vi har fundet skarpladte skydevåben. Vi oplever dog også, at folk vender om, når de ser, at der er adgangskontrol, så det her handler også om, hvad vi ikke finder. Jeg er sikker på, at man vil kunne finde ting og sager, hvis man i udvalgte sager gennemsøger buskadser omkring retten. Men vi finder også genstande i forbindelse med fogedsager f.eks. Sager hvor folk er i udkanten af, hvad de synes er behageligt at medvirke i. Det var jo netop sådan en sag, der var med til at udløse, at vi har kontrol, siger han og henviser til drabet og drabsforsøget i september 2014 i fogedretten i København.

- Vi har også mange psykisk syge, mange der ikke er inden for normalområdet. Jeg havde selv for nylig en sag med en psykisk syg mand, der var anklaget for at slå en politibetjent, hvor vi efterfølgende fik at vide, at han var ankommet til retten med en stor dolk ved benet. Det kunne have resulteret i hvad som helst, hvis vi ikke havde haft kontrollen, siger Christian Lundblad.

Han siger, at årsagen til at Frederiksberg har registreret langt flere ulovlige genstande er, at de tidligere har vurderet for meget som værende ulovligt. Også hvis en håndværker møder op med en kniv eller en skruetrækker, han skal bruge på sit arbejde senere på dagen.

- Vi er nu ved at nærme os de andre retters måde at registrere på, siger han.