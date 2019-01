SF vil udelukke Huawei fra dansk mobilnet

En række vestlige lande er bekymret for at lade Huawei stå for mobiludbygning. Senest er det Norge.

Huawei bør ikke stå for for mobiludbygningen i Danmark.

Det mener SF's it-ordfører, Lisbeth Bech Poulsen. Meldingen kommer, efter at Norge overvejer at udelukke den kinesiske telegigant fra at byde på en kommende udbygning af mobilnettet.

- Jeg er bekymret for, at vi har lukket Huawei ind i varmen i forhold til de nuværende 4G-net. Men også, og det bliver endnu mere kritisk, det kommende 5G-net.

- Det er underligt, hvis alle mulige andre lande skulle tage fejl om Huawei, og at det kun er Danmark, der har ret i forhold til, at der ikke er problemer, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Huawei er mistænkt for spionage i en række lande. Landene har udtrykt bekymring over, at selskabet spionerer for den kinesiske regering via sit udstyr, der indgår i blandt andet mobilnetværk rundt i verden.

Blandt landene er USA og Storbritannien. Her er der indført forbud mod Huawei som leverandør af udstyr til telenettet.

Lisbeth Bech Poulsen har indkaldt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i samråd om Huaweis rolle i Danmark.

Venstres it-ordfører, Torsten Schack Pedersen (V), oplyser, at det er op til myndighederne at træffe beslutninger om sådanne sager. Han henviser til Center for Cybersikkerhed.

Her sagde chef Thomas Lund-Sørensen til Politiken i sidste måned, at "vi har stadigvæk ikke fundet den berømte rygende pistol, som viser, at Huawei har gjort noget af sikkerhedsmæssigt skadelig karakter".

- Men der er til gengæld et skarpladt våben i form af den kinesiske lov, der pålægger enhver virksomhed at optræde som hjælper i statens efterretningsmæssige arbejde, tilføjede Thomas Lund-Sørensen.

Indtil videre fortsætter TDC samarbejdet med Huawei. Siden 2014 har Huawei stået for drift, vedligehold og levering af udstyr til TDC's mobilnet.

Norges justitsminister, Tor Mikkel Wara, har til Reuters udtalt, at Norge deler andre landes bekymring for mulig spionage fra Huaweis side.