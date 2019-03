SF vil skærpe arbejdsgiveres ansvar for seksuel chikane

Det skal have større konsekvenser for arbejdsgiveren, når en ansat bliver udsat for et klask i bagdelen, en sjofel bemærkning eller andre seksuelle krænkelser.

Sådan lyder det fra SF, som med et udspil i anledning af kvindernes internationale kampdag foreslår, at arbejdsgiverens ansvar for seksuel chikane på arbejdspladsen bliver skærpet.

- Arbejdsgiveren skal have ansvaret for, om arbejdspladsen lægger op til, at man godt må gå og klappe hinanden i numsen, siger partiets formand, Pia Olsen Dyhr.

SF vil altså give arbejdsgiveren ansvaret, hvis der foregår seksuel chikane på arbejdspladsen. Det er uanset, om det er en ansat eller en udefrakommende, som begår krænkelsen.

Arbejdsgiveren skal i de situationer være i stand til dokumentere, at chikanen ikke kunne være undgået med arbejdspladsens retningslinjer og forholdsregler.

Det, mener Dansk Arbejdsgiverforening, er alt for vidtrækkende.

- Arbejdsgiveren har allerede et ansvar for, at arbejdet skal være sikkert, siger viceadministrerende direktør Pernille Knudsen.

- Chikane kan jo være fra kollega til kollega, fra ansat mod chef, chef mod kollega, og det kan være eksterne kunder. Så du er ude i nogle relationer, som kan være svære for arbejdsgiveren at håndtere.

Pernille Knudsen vurderer, at aftabuisering og øget bevidsthed gør den største forskel i forhold til at komme seksuel chikane til livs.

- Der er alle de regler, vi har brug for. Der er straffelov, ligebehandlingslov, arbejdsmiljølov og erstatningsansvarslov. Vi har indrettet arbejdsmarkedet, så man nemt kan gå til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og chefer, siger Pernille Knudsen.

- Det ligger lige for at bruge alt det, vi allerede har.

En del af SF's udspil er også, at godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane skal hæves betydeligt, siger Pia Olsen Dyhr.

I dag ligger godtgørelsen for seksuel chikane på gennemsnitligt 33.000 kroner.

- At give 33.000 kroner er ikke et særligt højt beløb for noget, der måske sætter sig i sjælen for altid, siger Olsen Dyhr, som forestiller sig godtgørelser i "100.000-kronersklassen".

Ud over større godtgørelse og skærpet arbejdsgiveransvar foreslår SF også, at der bliver lavet en national handlingsplan.

Mere end 77.000 danskere oplevede sidste år at blive udsat for seksuel chikane, viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø.