SF ønsker ligesom blå blok et samlet it-system i regioner

Fremover bør regionerne anvende et fælles it-system, når det kommer til borgernes sundhedsdata.

Det mener SF, som dermed slutter sig til udmeldingerne fra blå blok.

- Vi bør få et samlet it-system, så alle fem regioner ikke hver især skal opfinde den dybe tallerken, siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

- Det her handler om sund fornuft og ikke ret meget andet, siger hun.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland anvender de det udskældte system Sundhedsplatformen.

Region Midtjylland bruger Systematics EPJ-system, der er blevet taget bedre imod.

Systematics EPJ-system implementeres efter planen i Region Syddanmark i 2020 og i Region Nordjylland i 2021.

Hvorvidt det bliver et af de to nuværende it-systemer, som fremover bør bredes ud og anvendes for sundhedsvæsenet i alle regioner, ønsker Kirsten Normann Andersen ikke at sige noget om.

- Det kan også blive et helt tredje, siger hun.

Hvad løsningen skal blive, bør kyndige personer inden for sikkerhed og sundhedsdata give et bud på, mener sundhedsordføreren.

Hun ønsker, at mulighederne med it-systemer på sundhedsområdet debatteres blandt Folketingets partier, regionerne og Sundhedsdatastyrelsen.