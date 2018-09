SF før samråd om hvidvask: Punktum er endnu ikke sat

Punktummet i Danske Bank-sagen om hvidvask er så langt ude i horisonten, at det slet ikke er til at få øje på ifølge SF.

Partiet har indkaldt erhvervs- og vækstminister Rasmus Jarlov (K) i samråd om bankens ageren, efter at topchefen har meldt sin afgang, og otte ansatte i den estiske filial er politianmeldt efter potentiel hvidvask for milliarder gennem syv år.

- Vi kommer ikke til at se et punktum i den sag i lang tid, det er jeg overbevist om.

- Det har udfordret manges retsfølelse. Man sidder tilbage med en følelse af, at der har været et regelsæt for Danske Bank og et andet for alle andre, siger erhvervs- og finansordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hun foreslår, at alle banker med udenlandske filialer skal til et servicetjek, hvis en stor dansk bank har begået hvidvask. Det bør være Finanstilsynet, der foretager inspektion, så bankerne betaler selv.

Topchef Thomas Borgen afleverede sin opsigelse, samme dag som Danske Bank præsenterede konklusionerne i en intern undersøgelse om de mistænkelige pengestrømme i den estiske afdeling.

Myndighederne har også iværksat undersøgelser.

Bankens undersøgelse viser store fejl og svigt i håndtering af udenlandske kunders transaktioner. I alt sendte disse kunder 1500 milliarder kroner gennem den estiske afdeling i 2007-2015. Heraf må en meget stor del regnes for at "mistænkelige".

En politisk aftale i sidste uge indførte en ottedobling af bøderne for hvidvask for de største banker og et strengere ledelsesansvar.

- Det er stadig uklart, om der kan være et ledelsesansvar i forhold til den lovgivning, der var dengang, som flere har sagt var for slap, siger Lisbeth Bech Poulsen.

- Men hvidvask og hæleri var jo også ulovligt dengang, og der kan være brud på loven om finansiel virksomhed, specielt når man er en systemisk vigtig bank.

Hun er åben for, at der kan komme yderligere regulering i fremtiden.

- Det kunne sagtens ske, men vi har lavet en god aftale, der strammer op på ledelsesansvar, bøder, konsekvenser og bedre beskyttelse for whistleblowere, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Hun peger desuden på, at Henrik Ramlau-Hansen var økonomidirektør i Danske Bank fra 2011 til 2016 og formand for Finanstilsynet, statens finansielle vagthund, frem til 2018.

Både Finanstilsynet og Bagmandspolitiet efterforsker fortsat banken, mens den europæiske banktilsynsmyndighed, EBA, vil rette officiel henvendelse.