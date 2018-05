SF: Grønne milliarder skal sikre, at regningen ikke bliver efterladt i børneværelset

Det sociale området har i mange år fået tilført ekstra penge via satspuljen - nu skal naturen og miljøet have samme behandling, mener SF. De vil pulje årlige overskud på finansloven og bruge dem til at investere i f.eks. oprydning fra forurening og genopretning af natur.

Natur og miljø: Det er store opgaver på natur- og miljøområdet, der ikke bliver løftet, fordi det kræver massive engangsinvesteringer. Hvis der ikke bliver fundet en løsning, ender regningen for fortidens synder med at blive efterladt i børneværelset. Det mener SF, der vil løfte problemet ved at oprette en såkaldt "grøn satspulje".

Hvert år skal der deles en milliard ud, som Folketingets partier f.eks. kan enes om at bruge til at rydde op efter gamle forureningsskandaler, genopretning af åer og vandløb og til at holde jord omkring drikkevandsboringer fri for sprøjtegifte, hvis SF får held til at gennemføre forslaget. Og milliarderne skal findes i de ubrugte midler på finansloven - altså de midler som ikke er blevet brugt, når året er omme. I 2016 var der tale om 5,5 milliarder, og for 2017 vil beløbet være i omegnen af 3,7 milliarder. Penge der normalt bliver videreført til at forhandle om ved næste års finanslov.

- Vi har nogle meget stor forureningsproblemer, og vi har en pligt til at sørge for, at de ikke kommer til at ligge som en bombe i naturen for vores børn. Vi bliver simpelthen nødt til at bruge nogle penge på det her. Vi vil ikke være med til at sende den videre til vores børn, siger Pia Olsen Dyhr.

I forhold til at finde pengene i de ubrugte midler på finansloven siger Pia Olsen Dyhr:

- Tiden er til at gøre noget, vi ikke plejer at gøre. Og vi havde faktisk besluttet at gøre det tilbage i 2015, siger hun og understreger, at der under S-R-regeringen var politisk flertal for den model, SF nu bringer frem.

- Men så kom valget, og Lars Løkke blev statsminister. Hvis der kommer en ny regering efter næste valg, er dette noget vi bør kunne blive enige om igen i centrum-venstre, siger Pia Olsen Dyhr.