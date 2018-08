SF: EL skal ændre sig for at få statsministerpotentiale

Det er lidt pjattet, at to partier på venstrefløjen nu har en statsministerkandidat.

Sådan lyder reaktionen fra SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, der trækker lidt på skuldrene over Enhedslistens Pernille Skippers udmelding om, at hun vil være statsminister.

- Det ændrer ikke noget for os. Vi peger på Mette Frederiksen, siger han og tilføjer:

- Det er lidt pjattet. Er der gået leg i dansk politik?

SF-formand Pia Olsen Dyhr kommer altså ikke til at stille sig i rækken af partiformænd, som melder sig ind i kampen om statsministerposten.

Karsten Hønge påpeger også, at Enhedslisten vil have en del at ændre, før det vil egne sig som statsministerparti.

- Jeg kan godt lide meldingen, for hvis de alvorligt mener, at de vil have statsministerpladsen, må det betyde en stor ændring af partiets linje, så den bliver langt mere pragmatisk. I dag er de stort set ikke med i nogle forlig, siger han.

Pernille Skippers udmelding er kommet, efter at Alternativet har meldt ud, at partiet vil pege på formand Uffe Elbæk (AL) som statsminister.

Partiet vil hverken pege på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, eller Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, som statsminister.

Og der er stor forskel på de to udmeldinger, lader Karsten Hønge forstå.

- Jeg kan noget bedre lide meldingen fra Enhedslisten end Alternativet. Det er ikke ligesom Alternativet, hvor det helt fortaber sig i tågerne, hvad de faktisk vil stille op, og om de i virkeligheden vil forære magten til Løkke, siger SF-ordføreren.

Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet og næstformand i Folketingets Præsidium antyder ligeledes, at Pernille Skippers udmelding ikke er i samme kategori som Elbæks.

- Hvis ikke Pernille Skipper vil trække sine mandater ud af ligningen, er det et andet spil, siger Henrik Dam Kristensen.