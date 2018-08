Barack Obamas besøg i Kolding er fra flere kanter blevet kritiseret for at koste for mange skattekroner. Nu kan Netavisen Pio fortælle, at Syddansk Universitet bruger en million kroner på besøget.

Beslutningen om at støtte Obama-arrangementet er truffet af formanden for Syddansk Universitets bestyrelse, Lars Nørby Johansen.

Obama: Det koster penge at få en tidligere amerikansk præsident til at tale i Danmark. I sidste uge kom det frem, at Kolding Kommune betaler 750.000 kroner i støtte til det lukkede arrangement med Barack Obama den 28. september, og torsdag kunne Netavisen Pio fortælle, at universitetet betaler en million kroner i støtte.

Kan skabe opmærksomhed

Selv om besøget blot blev annonceret for få uger siden, har det allerede været udsat for en enorm kritik for at koste for mange af skatteborgernes penge. Det har blandt andet resulteret i, at arrangøren bag besøget, Business Kolding, har trukket en ansøgning om 750.000 kroner i støtte fra Region Syddanmark tilbage. Nu skyder Syddansk Universitet altså en million kroner ind i arrangementet.

Et af de stærkeste argumenter for ekspræsidentens besøg i Kolding har været, at det kan være med til at skabe opmærksomhed omkring byen og universitetet. Og det argument bakker Lars Nørby Johansen op om, selv om arrangementet er lukket for den brede offentlighed.

- Det er usædvanligt, at man kan indgå et sådant samarbejde og få Obama til landet. Det har en utrolig stor betydning for Kolding og for SDU. Jeg synes, det er en rigtig god ide, og står gerne på mål for beslutningen - 100 procent. Det har en klar faglig relevans, siger han til Netavisen Pio.