Socialdemokratiet vil med et nyt forslag om kompensation forsøge at rette op på en fejl i udligningen. Fejlen er skyld i, at nogle fynske og jyske kommuner samlet har fået 1,4 milliarder kroner for lidt i støttekroner i perioden fra 2015 til og med 2018, mens hovedstadskommuner er uretmæssigt forgyldt.

- Vi ønsker at skabe balance i det. Det her er først og fremmest en håndsrækning til kommuner som Svendborg, Sønderborg, Skive, Aabenraa og Jammerbugt, som ligger væk fra de større byer. De kommuner er blevet glemt af regeringen, som tænker meget på kommunerne nord for København, siger Mette Frederiksen.

Som avisen tidligere har beskrevet, er manglende oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau skyld i, at fynske og jyske kommuner har fået 1,4 milliarder kroner for lidt i tilskud i perioden fra 2015 til og med 2018, mens hovedstadskommuner er blevet uretmæssigt forgyldt. Fra 2019 er uddannelsesniveauet igen en del af beregningerne, og derfor får en række kommuner, primært i hovedstaden, nu mindre tilskud. De kommuner har regeringen valgt at kompensere med en overgangsordning på 2,2 milliarder. Men kommunerne, der har mistet penge på fejlen, er ikke blevet kompenseret. Det er problematisk, mener Socialdemokratiets formand.

Torsdag præsenterer hun et forslag, som giver de provinskommuner, der har oplevet økonomiske konsekvenser af fejlen, en håndsrækning på to milliarder kroner. Det fortæller hun til avisen Danmark.

Vil kompensere to år tilbage

I Socialdemokratiets forslag kompenseres provinskommunerne for de beløb, de over de seneste to år har tabt på, at udlændinges uddannelsesniveau stik imod reglerne ikke har indgået i beregningen af udligningsordningen. Men oplysningerne om uddannelsesniveauet har manglet siden 2006, og der derfor tale om langt mindre beløb end dem, kommunerne reelt har mistet på den fejlagtige statistik.

Du anerkender, at det er en forkert statistik, der er skyld i at nogle kommuner i årevis har fået for få penge gennem udligningen. Hvorfor skal de så ikke kompenseres fuldt ud?

- Dels er det et spørgsmål om økonomi, dels tror jeg ikke på, vi kan lave en udligning af alle de problemer, der er i det nuværende udligningssystem. Vi foreslår at kompensere to år tilbage og opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger om et nyt udligningssystem, siger Mette Frederiksen.

Men er det rimeligt, at kommuner, der har fået for mange penge, belønnes for det, mens kommuner, der har fået for få, kun kompenseres for en del af det i jeres forslag?

- Vores forslag er i hvert fald meget bedre end det, der ligger fra regeringens side, siger formanden.