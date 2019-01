S vil gøre det nemmere at retsforfølge bankledelser

Socialdemokratiet vil have klarere retningslinjer for, hvornår ledere i banker kan straffes for uansvarlighed.

For to uger siden blev tre ledende medarbejdere i den krakkede Capinordic Bank ved Højesteret dømt til at betale en erstatning på 89 millioner kroner, fordi de havde ydet uansvarlige lån.

Alligevel mener Socialdemokratiet ikke, at de gældende regler om erstatnings- og strafansvar er gode nok.

Derfor vil partiet forsøge at gøre det lettere for domstolene at komme efter bankdirektører, der ikke lever op til deres samfundsansvar.

- Capinordic-dommen viser, at der er problemer med lovgivningen.

- Højesteret skriver i dommen, at når det handler om at gøre de ledende medarbejdere ansvarlige for bankens samlede drift, så er lovgivningen for svag.

- Derfor skal straffene skærpes, og værktøjerne skal også være endnu skarpere, siger tidligere justitsminister Morten Bødskov (S).

Han deltager tirsdag eftermiddag i forhandlinger med regeringen om, hvordan man bedre kan bekæmpe økonomisk kriminalitet, herunder hvordan bankerne skal reguleres fremover.

Og her spiller muligheden for at blive retsforfulgt en nøglerolle, mener Bødskov.

- Bankerne spiller en central rolle i vores samfund. Deres handlinger og ageren kan få vidtrækkende betydninger for Danmark.

- Når man er en del af en ledelse i en bank, får man en god løn, og vi har også set eksempler på meget lukrative fratrædelsesaftaler.

- Men det skal modsvares af muligheden for at blive gjort erstatningsansvarlig for forkerte dispositioner, uopmærksomhed eller manglende rettighed i beslutninger, siger han.

Socialdemokratiet vil også øge Finanstilsynets muligheder for at uddele bøder uden om domstolene, ligesom partiet også vil have udarbejdet et nye adfærdskodeks for ansatte i den finansielle sektor.

- Der gælder tilsvarende regler for blandt andet revisorer og advokater, og vi vil gerne have noget lignende for bankverdenen, siger Morten Bødskov.