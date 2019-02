S-spidskandidat: EU skal sortliste social dumping-bagmænd

Det skal være slut med arbejdsuger på 90 timer uden fridage og lønninger på ned til 49 kroner.

Det siger Socialdemokratiets spidskandidat til EU-Parlamentsvalget, Jeppe Kofod. Han går til valg på, at fagforeninger og myndigheder i EU-landene skal have nye og stærkere værktøjer til at sikre ordentlige løn og arbejdsforhold.

- Vi har set en masse af sager, hvor bagmænd udnytter arbejdskraft og fri bevægelighed for at lave social dumping. Det er selvfølgelig skidt for dem, der bliver udsat for det, men også for danske lønmodtagere, der skal konkurrere med billig udenlandsk arbejdskraft, siger Jeppe Kofod.

Man taler om social dumping, når udenlandsk arbejdskraft udfører opgaver under løn- og arbejdsvilkår, som er ringere end dem, der gælder for deres danske kolleger.

Det er særligt udbredt inden for brancherne byggeri, transport, rengøring og restauration.

Jeppe Kofod ser gerne, at den kommende Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed skal pålægges tre nye konkrete opgaver.

EU-parlamentarikeren mener blandt andet, at EU skal kunne sortliste virksomheder, som ikke overholder lovgivning og overenskomster.

- Når bagmændene bliver opdaget, går de konkurs med deres virksomhed, men så opretter de en ny, siger Jeppe Kofod.

- Så vi skal have en sortliste, så de ikke kan fortsætte med social dumping.

Derudover vil S-politikeren gerne have, at alle vandrende arbejdstagere skal have id-kort, og at virksomheder, der opfører sig ordentligt, får status som verificerede virksomheder. Det skal gøre det lettere for dem at udføre virksomhed på tværs af EU.

Forhandlinger mellem lovgiverne i EU resulterede torsdag i enighed om etableringen af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA), hvis formål er at skabe "fair bevægelse" på arbejdsmarkedet i EU.

Det skal bekæmpe snyd og bedrageri på arbejdsmarkedet, og det skal fremme brugervenlig information om arbejdsforhold i andre EU-lande.