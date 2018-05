S siger nej til centralisering

Det foreslår regeringens udvalg

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har udarbejdet en plan for, hvordan rådgivningen af små og store virksomheder skal være:1. Kommunerne skal holde sig til at behandle byggesager og andre administrative sager, mens rådgivning af små og større virksomheder overgår til fem specialiserede enheder - fem centralt placerede erhvervshuse.



2. En overordnet bestyrelse - Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse - lægger den samlede strategi for erhvervsfremme. Bestyrelsen står over de fem erhvervshuse. Hver af de fem erhvervshuse får en bestyrelse med fire repræsentanter fra virksomheder, tre kommunale repræsentanter og et medlem fra en videninstitution.



3. Udvalget vil give danske virksomheder en digital indgang med bred adgang til vejledning af høj kvalitet. Her skal virksomhederne have adgang til erhvervsfremmesystemet på alle tidspunkter af døgnet året rundt.



4. Desuden vil udvalget vil lukke en række offentligt finansierede klyngeorganisationer og nationale innovationsnetværk for at etablere 10-12 offentligt finansierede klyngeorganisationer fordelt over hele landet.