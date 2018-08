S om reform: Bedre udskoling skal forhindre dumpekarakterer

Målet var at øge optaget på landets erhvervsskoler. Det modsatte er sket. Socialdemokratiet kræver handling.

Det er især økonomiske udfordringer med erhvervsskolereformen, som har sat kursen mod færre elever med en faglig uddannelse.

Af den grund har reformen ikke formået at øge optaget af flere elever, lyder det fra Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind.

- Først og fremmest tror jeg, at økonomien har rigtig stor betydning for, om man kan fastholde elever.

- Regeringen har skåret rigtig meget på erhvervsskolerne, så de er økonomisk trængte, siger hun.

Det har betydet, at der ikke har været økonomisk råderum til at tage hånd om særligt de fagligt svage elever, lyder det.

Står det til Socialdemokratiet, skal regeringen fokusere på bedre udskoling i folkeskolerne i stedet for at svinge sparekniven.

Mange elever har nemlig brug for hjælp til at leve op til reformens krav på 02 i både dansk og matematik, siger Annette Lind.

- Der skal være et langt mere forpligtende samarbejde med erhvervsskolerne i folkeskolen.

- Man skal også undervise anvendelsesorienteret i eksempelvis dansk og matematik, så elever bedre og lettere kan få 02, fordi de kan bestå på en anden måde, siger hun

Annette Lind vil dog ikke lægge op til, at karakterkravet skal afskaffes. Ifølge undervisningsordføreren er det vigtigt, at eleverne har en faglig ballast.

Hun bliver bakket op af Dansk Folkepartis erhvervsuddannelsesordfører, Marlene Harpsøe. Ordføreren ser ingen grund til skælde ud på erhvervsskolereformen.

Marlene Harpsøe peger på, at mangel på praktikpladser kan have en afskrækkende effekt på elever, der overvejer en erhvervsuddannelse.

- Vi skal fortsat have øje på at styrke praktikpladserne. Det er utrolig vigtigt, at vi sikrer en praktikplads til de mange unge mennesker.

- Derfor holder vi et vågent øje med de virksomheder, som forpligtiger sig på at tage praktikpladser, men så ikke gør det, siger hun.

De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at der mangler over 10.000 praktikpladser.

Det skyldes blandt andet, at det kan betale sig økonomisk for virksomheder at undvære praktikanter, siger undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL).

- Derfor mener vi, at man skal skrue på den ordning, der allerede findes, så det bliver dyrere for de arbejdsgivere, som ikke opretter praktikpladser.

- Og så skal der tilføres ekstra økonomi til de virksomheder, der opretter praktikpladser, siger han.

Enhedslisten stod som eneste parti uden for forliget om en erhvervsskolereform i 2014.

Reformen, der egentlig skulle øge antallet af elever på landets erhvervsskoler, har ifølge tal fra Undervisningsministeriet haft modsatte effekt.

Siden den trådte i kraft for tre år siden, har 27 procent færre elever begyndt på en erhvervsuddannelse.

Regeringen vil i næste måned præsentere et nyt udspil, som skal øge optaget på erhvervsskolerne.