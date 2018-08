Det er dejligt, at regeringen i sit udspil til finansloven for 2019 vil prioritere de ældre, børn og sundhed. Men det retter ikke op på, at regeringen i flere år har skåret på velfærden i Danmark.

Det siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, kort efter at finansminister Kristian Jensen (V) har præsenteret regeringens bud på en finanslov.

- Sandheden er jo, at der har været tre år, hvor man har udhulet velfærden og skåret ned år for år. Og så bruger man lidt mere i år.

- Men det betyder så samlet set, at hvis man sammenligner det med at bygge et hus, og man først fjerner tre mursten og så lægger en, så vil man jo stadig mangle to mursten for at kunne gøre huset færdigt, siger han.

Han efterlyser en mere ærlig finansminister, der erkender, at regeringen har presset den danske velfærd for hårdt, og at lidt flere penge til næste år ikke kan rette op på den fejl.

Blandt andet påpeger han, at der er flere ældre borgere og børn i Danmark end før. Det giver udfordringer, som udspillet til finansloven ikke tager hånd om.

- Den allerstørste udfordring er, at vi ikke får rettet op på det demografiske træk, altså at der bliver flere ældre, og at der også bliver flere børn.

- Det betyder selvsagt, at hvis de skal have samme service, som vi har kunnet levere hidtil, så skal der bruges flere penge, og det har regeringen ikke leveret, siger han.

I finanslovsudspillet afsætter regeringen 180 millioner kroner til at styrke ældreplejen.

Desuden skal 250 millioner kroner ifølge udspillet gå til udsatte småbørn og er målrettet de første 1000 dage af barnets liv.

Det er tydeligt, at regeringen forsøger at gøre et godt indtryk på borgerne op til valget, men at det ikke er nok til at sikre velfærden, mener Benny Engelbrecht.

Af den grund ærgrer han sig over, at finanslovsforhandlingerne efter alt at dømme vil være en lukket fest for de blå partier.

- Det synes jeg er ærgerligt, fordi det bedste ville være at lave brede finanslovaftaler, netop for at sikre at man på den bedst tænkelige måde sikrer velfærden, siger finansordføreren.