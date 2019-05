S og SF lover naturplan efter 100 dage ved magten

Der er over en årrække blevet mindre og mindre natur, og med det forsvinder også mange vilde dyr og planter.

Derfor forpligter Socialdemokratiet og SF sig til at lave en naturplan inden for de første 100 dage af en ny regeringsperiode, hvis de kommer til magten efter folketingsvalget 5. maj.

Udmeldingen kommer på dagen, hvor naturmødet, et årligt nationalt folkemøde, indledes i Hirtshals.

- Vi skal finde den rigtige løsning for de store naturudfordringer, vi står med, så det bliver en reel mulighed for at sikre dansk natur bedre end i dag.

- Naturen er i tilbagegang, vi har færre arter, planter og dyr. Vi skal have vendt udviklingen, og det gør vi kun, hvis vi samarbejder, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

De to partier foreslår, at Danmark skal have 75.000 hektar urørt skov for at standse tilbagegangen i biodiversitet. Der skal være 15 nye, vilde naturparker på statens og kommunernes areal.

Der skal laves et forbud mod sprøjtning og gødskning på paragraf 3-beskyttede arealer.

Partierne vil indkalde til trepartsforhandlinger med Danmarks Naturfredningsforening (DN) på den ene side og brancheorganisationerne Landbrug & Fødevarer, samt Dansk Skovforening på den anden.

De to første foreninger har i et fælles udspil foreslået, at 100.000 hektar landbrugsjord omlægges til natur eller græsning. Det svarer til knap det dobbelte af Falsters areal og vil ifølge DN koste en milliard kroner det første år.

Pia Olsen Dyhr er åben for den idé, selv om det ikke er en del af udspillet med Socialdemokratiet.

Pengene til partiernes udspil, også omkring en milliard kroner, skal tages fra de penge, som Danmark hvert år bruger til at afdrage på landets gæld.

Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, roser overordnet udspillet, men savner mere konkrete mål.

- Vi ved, at vi mister arter, og en fjerdedel er truet af udryddelse, så jeg er enig i, at det haster meget. Man kunne godt ønske, at der var mere konkrete mål for, hvor meget ekstra natur vi skal have. Vi mener, man skal op på 20 procent for, at arterne har levesteder, siger hun.