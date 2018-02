S og LA: Vi vil - eller kan - ikke forbyde arabisk

1

Socialdemokratiet, Lars Aslan Rasmussen, friskoleordfører:

- Problemet er ikke, hvilke sprog friskolerne underviser i, men om indvandrebørn går i skole med danske børn. Vores forslag er at lukke alle friskoler, hvor mere end halvdelen af eleverne ikke er danskere. Det er ikke rigtigt, når eksperter siger, at man ikke kan gennemføre det forslag i forhold til Grundloven og konventionerne. Vi bestemmer selv, hvilke skoler staten skal støtte.

- Et forslag om at forbyde arabiske og andre ikke-europæiske sprog går åbenlyst efter muslimer, men for os handler det ikke om muslimer. Det skal heller ikke være tilladt for indere, kinesere eller andre med bestemte indvandrebaggrunde at isolere sig i egne skoler. Den jødiske skole i København falder ikke ind under dette, fordi jøder i Danmark er danskere som alle andre.

- Hvis Dansk Folkeparti turde at gøre andet, end hvad regeringen ønsker, kunne vi bare gennemføre Socialdemokratiets forslag, og så ville problemerne omkring friskoler være løst.