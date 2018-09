Hvidvaskskandale i Danske Bank viser, at der er behov for mere kontrol, mener Morten Bødskov (S). DF er enig.

Onsdag står i den grad i den skandaleramte Danske Banks tegn.

Når erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) onsdag eftermiddag holder møde om stramninger af hvidvaskreglerne, har Morten Bødskov (S) tre krav med for at undgå lignende sager i fremtiden.

Bødskov er formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

- Punkt ét er, at straffen bliver skærpet markant for hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.

- Punkt to er bankernes forpligtigelse til at holde mere øje med mistænkelige transaktioner.

- Og dernæst at kontrollen bliver skærpet med bankerne - både kontrollen fra Bagmandspolitiet og Finanstilsynet, siger han.

Han bakkes op af finansordføreren for Dansk Folkeparti, René Christensen, der ønsker at indskrænke nogle af bankernes muligheder og rettigheder på grund af hvidvaskskandalen.

- Det vil være i forhold til det kontrolpres - både i forhold til interne arbejdsgange, som umiddelbart er den største udfordring.

- Men også i forhold til hvordan Finanstilsynet har adgang til at kunne kontrollere de her arbejdsgange, der bliver vi nødt til at skærpe nogle muligheder, siger han.

Han maner dog til ro, så Christiansborg ikke lovgiver "ud fra affekt" og i højere grad afventer et fagligt grundlag.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, håber, at store bøder kan være "første byggesten i et værn mod svindel fremover".

- Men da hvidvask er et grænseoverskridende problem, er det et problem, at vi ikke har et fælleseuropæisk hårdtslående banktilsyn, der kan give sikkerhed for, at vi ikke ser skandaler af det omfang i fremtiden, siger han.

Står det til SF, kræver det - ud over mere kontrol - et generelt opgør med store banker som Danske Bank for at komme hvidvask til livs.

- Vi kan ikke leve med, at have banker så store som Danske Bank, siger erhvervs- og finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen.

- Og derfor skal vi have en diskussion om opsplitning, så de her finansielle supermarkeder kan komme ned i en størrelse, hvor det ikke sætter hele landets økonomi på spil siger hun.

Det er den finansielle forligskreds, der består af alle partier foruden Alternativet og Enhedslisten, der deltager i mødet med erhvervsministeren om hvidvaskskandalen.

Op mod 6200 kunder i Danske Banks estiske filial har foretaget mistænkelige overførsler i perioden 2007 til 2015.

Danske Banks direktion og topchefen, Thomas F. Borgen, var allerede i 2010 opmærksomme på de mange særligt russiske transaktioner i Estland.

Det viser bankens egen undersøgelse af sagen, som er blevet offentliggjort onsdag morgen.