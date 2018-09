S: Venstre smykker sig med lånte velfærdsfjer

Socialdemokratiet mener, at Venstre tegner et fordrejet billede af sin indsats for velfærd i ny kampagne.

Venstre fortæller ikke det fulde billede om sin indsats for velfærdssamfundet i den kampagne, der er lanceret onsdag.

Det mener Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht. Han mener, at det er lidt for flot, når Venstre i annoncerne skriver, at regeringen nu bruger 75 milliarder mere på velfærd, end man gjorde i 2001.

- Venstre smykker sig med lånte fjer. Man tæller sammen over rigtigt mange år og tæller også de penge med, som Anders Fogh Rasmussen brugte i 00'erne for mere end 10 år siden.

- Men det kan de 93.000 flere ældre, der er kommet til, siden Lars Løkke Rasmussen tiltrådte som statsminister, ikke bruge til noget, siger Engelbrecht.

Han mener, at det vil være mere korrekt at tage udgangspunkt i den periode, hvor Lars Løkke Rasmussen (V) har været statsminister.

- Siden Lars Løkke Rasmussen tiltrådte, har velfærdssamfundet været underfinansieret med det resultat, at de ansatte i hjemmeplejen og sundhedsvæsnet må løbe hurtigere for at passe deres arbejde. Det rykker en annoncekampagne ikke ved.

- Der er blevet 5000 færre offentligt ansatte, siden Lars Løkke Rasmussen tiltrådte.

- Og hvis man gennemfører den økonomiske politik, som regeringen lægger op til, så vil der frem mod 2025 forsvinde yderligere 10.000 i en periode, hvor der kommer flere ældre og børn. Det bliver velfærden ikke bedre af, siger finansordføreren.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bekræfter, at der sidste år blev brugt 75 milliarder kroner mere på velfærd end i 2001, når man korrigerer for inflation.

Men regner man fra 2010, er stigningen blot på tre milliarder kroner.

- Det er faktisk ikke engang nok til at kompensere for, at der i samme periode er kommet flere børn og flere ældre.

- Der er blevet færre velfærdskroner per borger, påpeger cheføkonom Erik Bjørsted.