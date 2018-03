S: Skævt at udspil mod parallelsamfund rammer mange danskere

Når regeringens nye udspil "Et Danmark uden parallelsamfund" rammer op mod 50.000 danskere,viser det, at tiltagene rammer skævt.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye. Ifølge Jyllands-Posten er danskere eller personer med vestlig baggrund i flertal i en lang række af de boligområder, som rammes af den nye plan.

Udspillet omfatter blandt andet, at børn i de såkaldt udsatte boligområder skal i daginstitution fra de er et år. Ellers trækkes forældrene i børneydelse.

- Vi har foreslået, at det kun skal være de børn, som ikke bliver sprogligt stimuleret i de danske sprog i hjemmet.

- Hvis man vokser op i en familie, hvor der bliver snakket dansk, har vi ikke noget ønske om at tvinge familier til at sende deres børn i daginstitution allerede, når de er et år gamle, siger Mattias Tesfaye til Ritzau.

Ifølge Jyllands-Posten er personer med ikkevestlig baggrund en minoritet i 20 af de 57 boligområder, som rammes. Desuden udgør personer med dansk og vestlig oprindelse flere steder mere end to tredjedele.

Det står i kontrast til, at regeringen begrunder flere af sine nye initiativer med, at "for mange børn i udsatte boligområder lever isoleret fra det danske samfund" og "kun sjældent møder danske børn".

Men det er "unødvendig diskrimination" at målrette tiltag alene efter etnicitet, mener Venstres Marcus Knuth:

- Det er ikke kun folk med ikkevestlig baggrund, der kan være udsatte og derfor har brug for en hånd med eksempelvis at sørge for, at børnene kommer i institution, siger udlændingeordføreren til Jyllands-Posten.

Mattias Tesfaye fastholder dog, at udspillet rammer skævt.

- Hvis de ikke bliver sprogligt stimuleret derhjemme, men bor i et andet område, vil de ikke blive omfattet af regeringens forslag. Derfor synes vi, at det rammer lidt skævt.

- Dels rammer det for mange, som bor i de her udsatte boligområder, og dels rammer det for få, der bor uden for, siger S-ordføreren.