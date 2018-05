S: Grønland må ikke ende i lommen på kineserne

Grønland skal passe på, at de ikke kommer under pres fra Kina ved at lade en statslig kinesisk entreprenør bygge tre lufthavne i Grønland.

Det mener Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup, før Folketinget fredag har en forespørgsel til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om rigsfællesskabet. Løkke advarer ligeledes Grønlands landsstyre i Politiken.

- Grønlænderne skal ikke alliere sig med kineserne. De skal passe uhyre meget på, at de ikke kommer i lommen på kineserne. Andre steder på jorden har vi set kineserne bruge aftaler til at udnytte lande, siger Nick Hækkerup

- Derfor skal Danmark ind over, hvis Grønland gør sig afhængig af kineserne. Hvis man bare er ved at finde ud af, hvem der skal lægge asfalten, så er det et helt andet perspektiv, hvor grønlænderne kan agere selv, siger han.

Lufthavnsprojekterne skal i byerne Nuuk og Ilulissat bygge 2200 meter lange landingsbaner. Mens Qaqortoq i Sydgrønland skal have en 1500 meter lang bane.

Den danske regering har fokus på sagen, fordi Kinas entreprenørgigant China Communications Construction Company er udvalgt som prækvalificeret til at byde på byggeriet blandt seks store entreprenører.

Regeringen har ifølge selvstyreloven indflydelse på spørgsmål i Grønland om udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Løkke vil drøfte sagen ved et rigsmøde på Færøerne. Han åbner for dansk medfinansiering af projekterne.

Dansk Folkeparti er særdeles glad for, at Løkke direkte advarer landsstyret om, "at en så voldsom kommunistkinesisk interesse ikke er acceptabel", siger partiets udenrigsordfører, Søren Espersen.

- Hvis den danske regering ikke sætter en stopper for den kinesiske aktivitet sammen med det grønlandske landsstyre, så vil amerikanerne gøre det på vores vegne, siger Søren Espersen.

Han henviser til USA's Monroe-doktrin. Den betyder, at Nord- og Sydamerika er en amerikansk interessesfære. Her skal andre stormagter ikke blande sig.

- Vi har i måneder opfordret til, at vi selv skaber en erhvervsinteresse i Grønland, siger Søren Espersen.

- Altså laver en dansk-grønlandsk investeringsfond, som kan tage fat på store projekter og skabe tryghed blandt udenlandske investorer.