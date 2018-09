S: Flere kriminelle statsløse skal have udsat statsborgerskab

Kommer Socialdemokratiet til regeringsmagten ved næste valg, er det med en ambition om at udvide omfortolkningen af statsløsekonventionen.

Står det til partiet, bør det være muligt at udskyde statsløses statsborgerskab med et halvt år, hvis vedkommende efterforskes af Politiets Efterretningstjeneste (PET) for en forbrydelse med en strafferamme på fem år eller mere.

Sådan gøres det eksempelvis i Norge.

Det er altså ikke ambitiøst nok, når den nuværende regering i en ny fortolkning kun vil åbne op for, at statsløse udlændinge, som er til fare for landets sikkerhed, kan få deres sag udsat.

Det siger indfødsretsordfører Astrid Krag (S).

Hidtil har skiftende regeringer ud fra den internationale konvention vurderet, at statsløse udlændinge har krav på at få dansk statsborgerskab, selv om de er i PET's søgelys.

Men det er et vigtigt værktøj at kunne udsætte statsborgerskabet, mener Astrid Krag.

- Når det er så kompliceret at fratage statsborgerskab igen, så er det bare enormt interessant at kigge på, hvad man kan gøre for at være fuldstændig sikker på de mennesker, der så får et statsborgerskab, siger hun.

Ifølge indfødsretsordføreren har Norge allerede gjort benarbejdet med at få blåstemplet fortolkningen.

Af den grund bør udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skæve mere til vores skandinaviske nabo.

- Den norske fortolkning af statsløsekonventionen lægger snittet et andet sted end den danske og giver nogle flere muligheder for at sætte ansøgninger om statsborgerskab i bero, siger hun.

- Norge er immer væk en retsstat, som der er generel respekt omkring. Så det burde ikke være langt ude at anlægge den samme tolkning, siger hun.

Danmark tilsluttede sig konventionen, der har til formål at løse problemet med statsløse, i 1977.

Konventionen giver folk, der er født og opvokset i Danmark med statsløse forældre, ret til dansk statsborgerskab, når de når en vis alder.

I mindst to tilfælde siden 2011 har Folketinget givet dansk statsborgerskab til statsløse udlændinge, som PET advarede imod.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Inger Støjberg.