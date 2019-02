S: Eva Kjer skal genskabe tillid efter meget skarp kritik

En meget stor næse. En sådan bliver fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) udstyret med, når hun senere onsdag har deltaget i et møde i Folketingets miljø- og fødevareudvalg.

En næse er en betegnelse for kritik, og i Eva Kjer Hansens tilfælde bliver der tale om en meget skarp kritik.

Hun bliver tildelt næsen, fordi hun ifølge et flertal i Folketinget har håndteret den såkaldte østerssag på en meget dårlig måde.

- Fiskeriministeren har gjort sig skyldig i at skabe rum for, at kvotekonger og andre storfiskere kunne hamstre Limfjordens ressourcer, selv om vi havde indgået en politisk aftale, der skulle forbyde lige præcis den slags.

- Den langsommelige proces fra ministeren har skabt et vindue for de største fiskere, og det synes vi, er uacceptabelt, siger fiskeriordfører Simon Kollerup (S).

Foruden Socialdemokratiet står Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet bag næsen, som bliver fremlagt på mødet.

I juni sidste år indgik Folketinget en aftale om skærpede regler for muslinge- og østersfiskeriet i Limfjorden. Den skulle hjælpe små fiskere og stække storfiskere.

Reglerne trådte først i kraft i december. Derved nåede en storfisker at få tildelt kvoter til at fiske blåmuslinger og østers, så hans kvoter oversteg loftet, som parterne aftalte.

Eva Kjer Hansen har afvist at have handlet for langsomt i sagen om østers- og muslingefiskeriet.

Det er Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, meget uforstående over for.

- Det værste er, at hun stædigt holder fast i, at hun hele tiden har talt sandt.

- Hun mener, at hun først hørte om det i november, mens vi er en lang række ordførere, der siger, at vi allerede efter sommerferien gjorde opmærksom på, at vi skulle have det her sat i gang, siger han.

Simon Kollerup er ligeledes forundret over Eva Kjer Hansen.

- Hun mener ikke, at der har været et pres, for at tingene skulle gå hurtigere. Men det er vi et flertal i Folketinget, som ved, at der har været, for det er os selv, der har presset på, siger Simon Kollerup.

- Det er klart, at en anklage om at tale usandt kan et flertal i Folketinget ikke have siddende på sig.

- De ting tilsammen gør, at fiskeriministeren modtager den skarpeste kritik og dermed også en meget stor næse i Folketinget, siger han.

Spørgsmål: Hvor alvorlig er denne sag for Eva Kjer Hansen, også set i forhold til det fremtidige samarbejde?

- Sagen er yderst alvorlig, fordi det er et spørgsmål om tillid i sidste ende.

- Og når en minister på denne måde anklager et flertal i Folketinget for ikke at tale sandt, så slider det selvfølgelig på den tillid, man skal kunne have til den siddende minister.

- Derfor har vi valgt at skrive i den beretning, som udgør næsen, at vi nu forventer, at ministeren loyalt og uden unødigt ophold vil gennemføre den politik, som vi ønsker, der skal gennemføres på fiskeriområdet, siger Simon Kollerup.