S: Budgetterne skal følge med det stigende antal ældre

Socialdemokratiet vil sikre, at kommunerne fremover får flere penge i takt med, at der bliver flere ældre.

En ny rapport viser, at andelen af svage ældre, der modtager praktisk hjælp i hjemmet, er faldet kraftigt fra 2007 til 2017.

Det er ifølge Socialdemokratiets sundhedsordfører, Astrid Krag, "ekstremt bekymrende".

- Det afkræfter én gang for alle påstanden om, at det ikke er et problem at spare på ældreplejen, fordi de ældre er sundere og raskere, end de har været.

- Det her viser jo netop, at en meget stor andel af de svageste ældre ikke får den hjælp, de skal have, siger hun.

Selv om faldet i antallet af svage ældre, der modtager praktisk hjælp, er et resultat af kommunale prioriteringer, mener ældreordføreren, at regeringen bærer en stor del af ansvaret.

- Kommunernes prioriteringer afspejler, at velfærden er blevet underfinansieret under den nuværende regering, fordi der ikke er taget tilstrækkeligt højde for det stigende antal ældre.

- Det handler om at sørge for, at pengene følger med, når der bliver flere ældre. Ellers rammer besparelserne lige ned i kernevelfærden, siger ordføreren.

Hun vil nu bede regeringen forklare, hvad den vil gøre for at forhindre, at endnu flere ældre bliver ramt af sparekniven.

- Vi har brug for at få en ny forklaring, både fra ældreministeren og fra finansministeren, siger hun.