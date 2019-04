S: Ændring i pensionsalder efter 2040 er ikke nok

Socialdemokratiet kalder det "panik før lukketid", at Lars Løkke er klar til at ændre pensionsalder fra 2040.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) melder sig i Berlingske søndag klar til at justere velfærdsaftale om pensionsalderen med ændringer, der skal træde i kraft efter 2040.

Men selv om Socialdemokratiets Mattias Tesfaye også gerne vil se på aftalen, så pensionsalderen ikke bare stiger og stiger, er han alligevel ikke vildt begejstret for udmeldingen.

For der er brug for en løsning nu og ikke kun på den lange bane, mener han.

- Jeg betragter det egentlig som panik før lukketid. Vi diskuterer da gerne, hvad der skal ske i 2040.

- Men vi vil insistere på, at der også er et behov for at diskutere, hvad der skal ske nu for dem, der er i 50'erne, og som kan se, at efterlønnen er blevet fjernet, og at de ikke har ordentlig mulighed for at trække sig tilbage, siger Tesfaye.

Det er i et interview med Berlingske søndag, at statsministeren anerkender, at Velfærdsforliget fra 2006, som betyder, at pensionsalderen stiger, er "skrøbeligt". Derfor foreslår han, at der laves om på forliget.

Ændringerne skal ifølge statsministeren træde i kraft efter 2040, skriver avisen.

Statsministeren fremlægger over for Berlingske selv to forslag. Det ene går ud på at lade pensionsalderen stige langsommere. Det andet går ud på at gøre det muligt at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet, mod at man modtager en lavere ydelse i folkepension.

- Det er godt, at han kommer med konkrete tanker om, hvad der skal ske om 20 år. Men vi kunne godt savne, at han også havde opbakning til dem, der allerede i dag er tæt på pensionsalderen, og som ikke har en værdig afgang fra arbejdsmarkedet, siger Mattis Tesfaye.

Emnet, om hvornår man skal kunne gå på pension, blev aktuelt, efter at Socialdemokratiet fremlagde et ønske om at gøre det muligt for nedslidte faggrupper at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet.

- Det handler om at sikre, at de mennesker, der har været i hvert fald 40 år på arbejdsmarkedet får mulighed for at trække sig tidligere tilbage, siger Tesfaye.

Lars Løkke Rasmussen har dog kaldt S-forslaget for et af de største blufnumre i flere generationer i dansk politik.

Statsministeren påpeger, at man ind til 2040 skal sætte konkret ind med hjælp til dem, der faktisk er nedslidte. Det arbejder foregår nu i forhandlinger mellem regeringen, DF og De Radikale. Socialdemokratiet er ikke længere en del af forhandlingerne.

Ifølge Tesfaye er S blevet smidt ud af forhandlingerne, men det afviser Løkke over for Berlingske.