Rygskadet kronprins: Min smertetærskel blev ikke oversteget

Der var overskud til smil og highfives, da kronprins Frederik gennemførte det første af fem løb under overskriften Royal Run mandag formiddag i Aalborg.

De 1,609 kilometer - det svarer til en engelsk mil - voldte ham ikke større problemer.

- Det er en fantastisk dag, sagde tronfølgeren, da han var kommet mål.

- Det her var en testdistance for mig, og den er forløbet som forventet. Der er ikke nogen smertetærskel, der er blevet oversteget, sagde han.

Søndag fortalte den løbeglade kronprins i en video, som kongehuset havde lagt på Facebook, at han på det seneste har døjet lidt med ryggen.

Derfor skal man ikke forvente, at han sætte nogen rekorder ved dagens løb, var budskabet.

Lidt før klokken 9 ankom han i kronebilen med nummeret 68 - prinsen er født i 1968 - til havnefronten.

Her blev han modtaget af tusindvis af løbere, der ligesom tronfølgeren skulle ud at løbe Royal Run.

9151 er tilmeldt løbet i Aalborg. I alt løber over 70.575 danskere med kronprinsen i de fem byer Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København.

I de første fire løb skal kronprinsen tilbagelægge distancen "One Mile", og mandag aften slutter han af med ti kilometer i København.

- Det er en form for drøm, der er ved at udfolde sig. At der så er 70.000, der stiller til start, kan kun glæde mig rigtig meget, sagde kronprinsen, da han efter cirka ti minutter nåede i mål.

Borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) overrakte kronprinsen en gave - et nyt sæt løbetøj og tilhørende løbesko.

Han erklærede samtidig, at han var stolt over, at Aalborg var blevet valgt "til at sætte løbefesten i gang".

Kronprinsen glædede sig fra scenen over, at vejret er med ham og de 70.574 andre løbere.

- Jeg vil opfordre til, at I de næste 10, 15, 20 minutter bare glemmer alt muligt andet. Bare tænk på, hvor dejligt det er, at der ikke er dårligt vejr og ingen vestenvind, lød opfordringen fra kronprinsen.

En opfordring, som Inger og Valter Andersen, Aalborg, havde valgt at tage imod.

- Det er bare så flot, at han kommer herop og fejrer sin fødselsdag samme med os alle.

- Det havde han ikke behøvet, men det siger noget om, at han har format, lød det kort inden start fra Inger Andersen.

Parret på henholdsvis 65 og 76 år er selv habile løbere og går til fitness tre gange om ugen.

De havde tilmeldt sig One Mile-løbet sammen med svigerdatteren og tre børnebørn.

Royal Run arrangeres af Dansk Atletik Forbund, DGI og Danmarks Idrætsforbund.

Løbene er en fejring af kronprinsen, der fylder 50 år lørdag 26. maj.