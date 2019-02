Rutinerede bilister blev testet - dumpede på stribe

Rutinerede bilister har tilsyneladende selvtilliden i orden. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de også har styr på deres kørsel og trafikreglerne.

Forsikringsselskabet Codan har testet 15 rutinerede bilisters evner i trafikken. De sendte dem gennem en teoriprøve og en køreprøve.

Ud af de 15 dumpede alle teoriprøven, mens ti dumpede køreprøven.

50-årige Henrik Ljungström fra Faxe var en af de uheldige.

- Jeg syntes, at jeg var en super bilist, inden jeg tog til prøverne. På en skala fra 1 til 10 var jeg 10+. Men jeg bestod ikke. Hverken køreprøven eller teoriprøven, fortæller Henrik Ljungström.

I køreprøven var han ikke god nok til at orientere sig. I teoriprøven havde han 10 eller 12 fejl. Det højst tilladte er fem.

Ud over at afholde køre- og teoriprøver har Codan - med hjælp fra analyseinstituttet Epinion - undersøgt 1250 danske bilister viden om trafik og syn på egne evner i trafikken.

Her svarer 81 procent, at de vil kunne bestå en køreprøve uden nogen særlig forberedelse. Samtidig viser det sig, at knap hver femte bilist ikke kender reglen for højrevigepligt, og fire ud af ti er ikke klar over, at man ikke må parkere mindre end ti meter fra et vejkryds.

- Danskerne overvurderer deres egne evner til at køre bil, konstaterer marketing- og kommunikationsdirektør i Codan Mette Heering Pontoppidan.

Samme opfattelse har chefinstruktør Søren Holten Jacobsen fra køreanlægget FDM Sjællandsringen, hvor både kommende og nuværende bilister får træning.

- Mange af de bilister, der kommer på kørekursus, har en forventning om, at de kan meget mere, end de i virkeligheden kan, siger han.

Instruktøren forklarer, at mange har dårlige vaner i trafikken, som de - så længe de ikke bliver involveret i ulykker - måske slet ikke tænker over.

- Uopmærksomhed er en af de helt store syndere med hensyn til dårlige trafikvaner. Der er rigtig mange, der kører for tæt, og der er selvfølgelig også nogle, der kører for stærkt, siger Søren Holten Jacobsen.