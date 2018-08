Russisk atomdrevet ubåd nærmer sig dansk farvand igen

Endnu engang passerer "Orel", en russisk atomdrevet ubåd, igennem dansk farvand.

Den forventes at være ud for Bornholm tidligt lørdag morgen, inden den skal syd om Lolland-Falster og op igennem Storebælt.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Ubåden passerede også i juli dansk farvand for at deltage i et arrangement for den russiske flåde i Sankt Petersborg den 29. juli.

Det har den deltaget i, og sammen med tre andre fartøjer sejler den nu tilbage, fortæller Michael Horn, vagtholdsleder i Forsvarets Operationscenter.

- Vi har modtaget en notifikation fra den russiske ambassade om, at fire russiske marinefartøjer passerer igennem danske farvande, siger han.

- Den ene er en russisk atomdrevet ubåd, så er der en missilcruiser, en destroyer og et hjælpefartøj, som sammen sejler igennem det danske interesseområde.

Det forventes, at fartøjerne vil være omkring det sydlige Langeland søndag 5. august tidligt om morgenen klokken 03.00

- Vi har et dansk patruljefartøj i området, som følger dem fra Bornholm, og indtil de når på den anden side af Skagen og ud af dansk område, siger Michael Horn.

Fartøjerne ventes at være omkring Skagen tidlig morgen mandag 6. august.

Beredskabsstyrelsen følger som nuklear myndighed passagen og udarbejder løbende spredningsprognoser, hvilket er rutine.

Ubåden "Orel" er af Oscar II-klassen og er 25 år gammel. Under Storebæltsbroen vil den sejle i vandoverfladen.

Oscar II-klassen er 155 meter lang, bliver drevet af to reaktorer, har plads til i alt 120 besætningsmedlemmer og 24 krydsermissiler.

Sidste år blev ubåden taget i brug igen efter et langt ophold og eftersyn i havnen i den vestrussiske by Severodvinsk.

Den russiske hærs nordlige flåde har i alt tre ubåde af Oscar II-klassen, som stadigvæk er i brug.

I 2000 sank den russiske ubåd "Kursk", netop af Oscar II-klassen, i Barentshavet på grund af en eksploderet torpedo om bord. Alle 118 ombordværende døde dengang.