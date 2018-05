Royalt løb hitter: 63.589 skal løbe med kronprinsen

Når kronprins Frederik 21. maj ifører sig løbeskoene, får han følgeskab af mindst 63.589 danskere.

Det er det antal, der indtil nu har tilmeldt sig løbet Royal Run, som er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik Forbund.

Løbet er den folkelige fejring af kronprinsen, der nogle dage senere - 26. maj - fylder 50 år.

Jakob Larsen, direktør i Dansk Atletik Forbund, er godt tilfreds med opbakningen til arrangementet, der finder sted i landets fem største byer.

- I forhold til da vi startede, så er vi rigtig godt tilfredse med, hvor vi er på vej hen.

- Med så mange tilmeldte står vi sandsynligvis 21. maj med et af verdens otte største løbsarrangementer nogensinde, siger Jakob Larsen.

Der er to distancer, man kan tilmelde sig: 10 kilometer eller "one mile" - én mil. Det svarer til 1,609 kilometer.

Kronprinsen løber mildistancen i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense i nævnte rækkefølge. Han slutter dagen af med at løbe 10 kilometer i hovedstaden.

Kronprinsesse Mary er også med og løber ruten på 10 kilometer i Odense.

Enkelte løb er udsolgt, blandt andet One Mile-løbet i Aarhus. Men tilmeldingen til de øvrige løb er fortsat åben.

Jakob Larsen fortæller, at kongehuset selv henvendte sig til arrangørerne med idéen om en form for aktiv fejring.

Til arrangørernes store tilfredshed har det vist sig, at mange af deltagerne i løbet er nye løbere.

- Mile-distancen er et nyt forsøg, hvor tanken er at åbne løbeverdenen op for et publikum, der ikke normalt ser sig i stand til at løbe længere distancer.

- Det ser ud til at være en succes, siger Jakob Larsen.

Han henviser til, at en tredjedel af de tilmeldte på mildistancen aldrig tidligere har løbet motionsløb.

Kronprinsen vil være omkring en time i hver by, hvor han skal løbe. Alle steder vil løbet være ledsaget af forskellige former for underholdning og festivitas.