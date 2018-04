Royal Run: Få gode råd om træning af kronprinsen i ny app

Appen er todelt, og til dels tænkt som en såkaldt 'raceday-app', hvor løbere og tilskuere på selve løbsdagen kan få information om løbet, men også som en motivation for dem, der kan have gavn af mere bevægelse i hverdagen.

Arrangørerne vurderer, at hver sjette er førstegangsløber, og vedkommende vil derfor højst sandsynligt kunne få gavn af en ny app, der netop er lanceret.

Om godt halvanden måned løber Royal Run af stablen, og i Esbjerg er over 4.000 tilmeldt løbet.

- Det bliver en god oplevelse

I videoen kommer kronprins Frederik og Thomas Nolan også ind på forventningerne til Royal Run.

- Jeg skal selv løbe en One Mile i de første fire byer. Jeg betragter mig selv som en rutineret løber, så for mig bliver det bare en god oplevelse. Jeg glæder mig til at få smilet frem hos børn og unge, og generelt den gruppe, der har meldt sig til, lyder det blandt andet fra kronprinsen i videoen.

I appen kan du også få tips til løbetræning, og du kan på løbsdagen se et oversigtskort og et program. Thomas Nolan og kronprinsen taler også om, hvordan man kan få folk - især børn - til at bevæge sig mere.

Det er på dagen muligt at løbe et såkaldt 'one-mile' (1,609 kilometer) eller et 10 kilometer-løb. Tilmelding foregår på royalrun.dk.