Kommunerne får flere indberetninger om rotter end normalt om sommeren, og byggemarkeder melder udsolgt af rottefælder. Det er også set, at rotter har taget sig en kølende svømmetur i et af de populære havnebade.

I det hele taget er de firbenede skadedyr usædvanligt synlige i øjeblikket. Og det er de, fordi de tørster i den varme sommer, siger biolog og rotteekspert Kirsten Dyhr-Jensen, Aalborg Kommune.

- Udfordringen for rotterne lige nu er, at de har svært ved at finde noget at drikke, og så opsøger de vand nye steder, hvor vi ikke er vant til at se dem. Man kan godt sige, at de er lidt desperate på grund af tørken, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Ifølge Kirsten Dyhr-Jensen er der ikke flere rotter end normalt, men vi lægger mere mærke til dem.

- Vi andre er også udenfor på grund af det varme vejr, og bliver man senere ude, ser man dem oftere. I søgen efter vand er rotter meget opfindsomme. De kravler for eksempel op i tagrender efter morgenduggen. Det tager få sekunder for en rotte at komme op i en tagrende, også på fleretagershuse. Lige i øjeblikket får vi en del anmeldelser, hvor folk har rotter indenfor, for når rotterne alligevel er i tagrenden, er det nemt lige at smutte ind under taget.

Selvom der ingen indikationer er på, at den usædvanligt tørre og varme sommer har resulteret i flere rotter, får også landkommunerne flere rotte-anmeldelser, og det mener Kirsten Dyhr-Jensen skyldes, at høsten på grund af tørken allerede er i gang.

I Viborg Kommune plejer man at få cirka 30 anmeldelser om rotter på en sommeruge. I år ligger tallet på op til 60 om ugen.

Flere kommuner og Vejdirektoratet er netop i år gået i gang med at sætte redekasser til rotte-fjender som ugler og tårnfalke op i parker og på rastepladser. Også Aalborg Kommune er med i forsøget.