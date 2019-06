Roskilde-borgmester bliver kulturminister

Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), er blevet udnævnt som ny kultur- og kirkeminister.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

38-årige Mogensen har været borgmester i Roskilde siden 2011.

Op til folketingsvalgkampen blev hun lidt ufrivilligt en del af en større debat, da partifællen og tidligere folketingskandidat Simon Simonsen kom med et opsigtsvækkende Facebook-opslag.

Mogensen er blevet gravid ved hjælp af donorsæd og vil være enlig mor. Det valg har Simon Simonsen kritiseret i skarpe vendinger på Facebook, hvor han blandt andet skrev:

- Flere og flere kvinder bliver soloforældre, og det er en tragedie af shakespearske dimensioner, når der samtidig er cirka 500.000 skønne og vidunderlige mænd, der er barnløse, og det tal er stigende. Indtil for 30-40 år siden var en af disse mænd blevet mand til Joy og far til Joys barn.

Det endte med, at et flertal i kredsen for Indre By og Christianshavn, hvor Simonsen stillede op, udtrykte mistillid til ham.

Det skulle udmøntes i en ekstraordinær generalforsamling, hvor kredsens medlemmer skulle tage stilling til hans kandidatur. Den blev dog aflyst, og han fik derfor lov til at fortsætte sit kandidatur.

Han blev ikke valgt ind i Folketinget.

Joy Mogensen fortalte i april til det regionale medie Sjællandske, at hun forventer at gå på barsel til oktober.