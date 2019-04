Roskilde Festival endte i 2018 med et overskud på 19,2 millioner, der skal uddeles til velgørende formål.

Foreningen Roskilde Festival har et overskud på 19,2 millioner kroner fra festivalen sidste sommer.

Det skriver Roskilde Festival i en pressemeddelelse fredag.

Bestyrelsen i foreningen fremlagde torsdag aften det endelige regnskab for medlemmerne. Det skete på foreningens årlige generalforsamling.

Overskuddet skal udloddes til velgørende og almennyttige formål for især børn og unge, skriver foreningen.

Roskilde Festival 2018 blev præget af sommerens hedebølge. Og med hovednavne som Eminem, Bruno Mars og Gorillaz kunne arrangørerne af festivalen melde udsolgt i samtlige billetkategorier.

Også de 80.000 partoutbilletter til festivalen blev udsolgt gennem det næsthurtigste billetsalg i festivalens 48 år lange historie.

På torsdagens generalforsamling modtog organisationen Rapolitics 900.000 kroner. Det skal sikre en fireårig udvikling af organisationens indsats for at fremme udsatte unges samfundsdeltagelse gennem dialog, storytelling og rap.

Gennem årene har Roskilde Festival uddelt mere end 383 millioner kroner til velgørende formål.

Signe Lopdrup, der er administrerende direktør for Roskilde Festival, er "meget stolt" over resultatet.

- Roskilde Festival 2018 står ikke kun i erindringen som en fantastisk og succesfuld oplevelse, hvor 130.000 deltagere og frivillige sammen skabte en progressiv og nysgerrig kulturbegivenhed, siger hun i meddelelsen.

- Det var også en festival, der igen gav vores forening mulighed for at leve op til det almennyttige formål og være til gavn for børn og unge mennesker med vores donationer. Det kan vi alle være meget stolte af.

På festivalen sidste sommer var der desuden en rekordindtjening til foreninger, virksomheder og organisationer, der driver madboder og barer og engagerer frivillige på festivalen.

Der blev opnået et samlet overskud på 32,6 millioner kroner. Det er det højeste resultat i festivalens historie.