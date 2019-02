Leonora vandt lørdag aften Dansk Melodi Grand Prix med sit nummer "Love Is Forever".

20-årige Leonora kunne lørdag aften række armene i vejret og kalde sig vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2019, efter hun vandt seerens og juryens hjerter med sangen "Love Is Forever".

Dermed blev det grandprixfeltets yngste deltager, der endte med at tage trofæet.

- Jeg har det fantastisk, som guldregn!, lød det fra den unge sangerinde på scenen i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor guldkonfettien regnede ned over hende.

- Det betyder, at der er rigtig mange andre end mig selv, der tror på mig, og så tror jeg mere på mig selv. Det er jeg rigtig glad for, siger hun.

Leonora, som bærer det fulde navn Leonora Colmor Jepsen, er tidligere eliteskøjteløber, men hun har også i mange år skrevet og optrådt med sine egne sange.

Hun var flere bookmakeres favorit til at vinde årets grandprix.

Mens Leonora sang sit nummer "Love Is Forever", som blev sunget på både engelsk, dansk, tysk og fransk, sad hun det meste af tiden på en overdimensioneret stol på scenen.

Leonora mener selv, at sejren skyldes, at hun formåede at få kontakt med tv-seerne fra den store stol.

- Jeg tror, at jeg fik skabt forbindelse med publikum hjemme i sofaerne. Det må jeg have gjort, siden de stemte på mig, siger hun.

Leonora skal nu repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest, som løber af stablen i Tel Aviv i Israel i maj.

Hun har dog ikke gjort sig mange tanker om, hvad der skal ske nu.

- Kortsigtet skal vi til after party, men på lang sigt ved jeg det faktisk ikke endnu. En masse prøver og så en rejse til Israel. Jeg ved, at vi skal optage en version mere, men ellers ved jeg ikke, hvad der skal ske nu, siger hun.

Det er 62. gang, at der er blevet afholdt Dansk Melodi Grand Prix, som i år fandt sted i Jyske Bank Boxen i Herning.

På en andenplads til melodigrandprixet endte den dansk-grønlandske gruppe Julie & Nina, mens Sigmund kendt fra "X Factor" løb med tredjepladsen.