Røde partier vil have bremset overvågning af studerende

Generalprøven af et nyudviklet it-program til overvågning af studerende skal droppes.

Det mener Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, skriver Altinget.

Selv om programmet Den Digitale Prøvevagt, der overvåger elevernes computere, når de går til eksamen, skal testes torsdag, vil flere røde partier nu have prøven stoppet.

- Indtil det virker, må man jo skrotte det. Man skal ikke tvinge eleverne til at bruge det, siger Jacob Mark, uddannelses- og forskningsordfører for SF, til Altinget.

Tilblivelsen af programmet blev vedtaget af partierne bag gymnasiereformen i 2016. Både Socialdemokratiet og SF tilsluttede sig reformen.

Programmet har mødt kritik fra særligt de studerende, der ikke finder det rimeligt, at deres computere skal overvåges, når de går til eksamen.

Ej heller at de vil blive pålagt at installere programmet for at få lov til at gå til eksamen.

- Vi er selvfølgelig imod snyd. Og jeg tror heller ikke, der findes nogen gymnasieelever, der finder det moralsk o.k. at snyde. Vi tror i stedet, det handler om andre ting, der presser de studerende til at snyde. For eksempel, at de skal bruge et 10-tal for at komme ind på universitetet.

- Og så mener vi helt principielt ikke, at man skal bruge et program til at overvåge eleverne, siger Malte Sauerland-Paulsen, Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, til Ritzau.

Noget konkret bud på, hvad man bør gøre i stedet for at imødegå snyd, har formanden dog svært ved at komme på.

- Jeg tror ikke, vi har et helt konkret forslag. For vi har som elever ikke så stort indblik i, hvordan man tidligere har bekæmpet snyd.

- Men man kunne for eksempel indføre en ekstra eksamensvagt per prøve eller se på at sænke karakterkravene, siger Malte Sauerland-Paulsen.

Nogle tekniske eksperter har også kritiseret programmet for at gøre elevernes computere mere sårbare over for hackerangreb, når programmet er installeret, skriver Altinget.

Trods kritikken mener undervisningsminister Merete Riisager, at overvågningen er nødvendig.

- Nu kører man en test, så hvis der er spørgsmål og udfordringer, kan man ordne det nu, så tingene er klar til sommer.

- Og det er ikke sådan, at man ikke har kørt lignende programmer andre steder i systemet, sagde ministeren onsdag aften til Ritzau.

De studerende planlægger torsdag klokken ni en aktion foran Undervisningsministeriet for at vise deres utilfredshed med programmet.