Røde partier forsvarer statsborgerskab til dagpengemodtagere

Modtagere af dagpenge er tilknyttet arbejdsmarkedet, og derfor er det ikke rimeligt at lade det blokere for at søge statsborgerskab, sådan som regeringen foreslår.

Det siger SF og Enhedslisten, der mener, at det vil svække dagpengesystemet og dets goder, at lade det diskvalificere ansøgning om et statsborgerskab.

- Dagpengesystemet er en del af den danske model. Det er rigtig vigtig for, at arbejdsgivere let kan hyre og fyre medarbejdere, siger SFs ordfører for indfødsret, Kirsten Normann Andersen.

- Det forudsætter, at man har muligheden for i perioder at komme ud og være på dagpenge.

Kirsten Normann Andersen peger også på, at det skaber incitament for, at udlændinge vil tage underbetalte stillinger for at få status som beskæftiget.

Det vil i så fald underbyde andre, der søger samme stillinger.

Samme bekymring nævner Enhedslistens ordfører for indfødsret, Stine Brix, til avisen Berlingske.

- Vi har et dagpengesystem, der gør det forholdsvis let for arbejdsgiver at afskedige medarbejdere, fordi folk gribes af dagpengene. Det så vi blandt andet under finanskrisen.

- At binde yderligere sanktioner op på det, mener jeg, er meget uheldigt. Vi risikerer en situation, hvor en udenlandsk medarbejder vil gøre hvad som helst for ikke at blive fyret, fordi konsekvenserne er så store, siger hun til Berlingske.