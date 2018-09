I denne uge fortalte månedens side 9-pige i Ekstra Bladet, at hun i virkeligheden er en mand. Eller mere præcist, at hun blev født som dreng og først begyndte sin rejse frem mod at blive kvinde som 27-årig.

Den rejse må man sige er lykkedes over al forventning. Der skulle selvfølgelig lidt hjælp til fra nogle hormoner og en læge i Miami. Men så var resultatet også godt nok til at blive kåret som månedens smukkeste side 9-pige og altså også godt nok til at udfordre den almindelige opfattelse af, hvad det kræver at være en kvinde.

Hvis man ikke vidste bedre, ville man synes, at 35-årige Sasha Louise har lige præcis det, der skal til.

Men så enkelt er det selvfølgelig ikke. I denne uge samlede en række kristne organisationer sig, med Indre Mission i spidsen, i en fælles front mod det danske samfunds accept af homoseksuel kærlighed og kønsidentiteter baseret på følelser og ikke på biologi.

De synes med andre ord, at det er noget bøvl, at man nu både kan være homoseksuel, biseksuel, panseksuel, transseksuel og alt muligt andet. Under ét bliver de mange forskellige kønsopfattelser kaldt queer-ideologien - og det er den, der nu skal have modstand.

I Berlingske Tidende forsøger formanden for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard, at forklare, hvorfor det er nødvendigt for ham at blande sig i, hvilken kønsopfattelse, andre voksne mennesker går rundt med. Han siger:

"Det er problematisk, fordi mennesket er skabt som mand og kvinde. Der er biologisk set et køn som mand og kvinde. Queer opløser de klassiske normer og familieværdier. Det er sundt og normalt at fastholde et klassisk menneskesyn, hvor man er skabt som mand og kvinde, og det vil jeg være med til at lære de ny generationer".

Det er med andre ord et godt afprøvet argument, Indre Missions formand er i byen med her. Det går som bekendt helt tilbage til Adam og Eva. Men hvis man vil have en ny kønsdebat i gang, kræver det nok lidt mere opfindsomhed.

Og den har debattør, journalist og radiovært Iben Thranholm. Hun mener, at der er kommet så meget fokus på queer-opfattelsen, at det er blevet underligt at være heteoroseksuel.

Hun siger: "Det er begyndt at blive suspekt at være heteroseksuel i dag. Den rigtige seksualitet er queer. Dem, der skøjter rundt mellem deres forskellige kønsidentiteter. Det er det rigtige. Alle andre er "last year" eller skulle tage at komme på bedre tanker."

Vi er altså pludselig i gang med en diskussion om, hvem der er den største minoritet. De heteroseksuelle eller alle dem, der ikke er det.

Fra den politiske ende af bordet er der nu ikke så meget tvivl. Til Copenhagen Pride holdt statsminister Lars Løkke Rasmussen en tale, hvor han slog fast, at "i Danmark er der plads til alle, og vi siger fra over for kræfter, der ønsker fortidens forstokkede menneskesyn".

Om det præcis var tænkt som et gok i nødden til yderligtgående kristne fraktioner, er selvfølgelig ikke sikkert. Det regnbuefarvede prideflag har det jo med at kalde mange forskellige slags tosser og stenkastere frem.

Men foreløbig behøver Sasha Louise ikke at frygte for, at den danske rummelighed ikke også omfatter hende. Heller ikke selv om det måske godt kan gibbe lidt i kønsidentiteten, når man får at vide, at månedens side 9-pige for syv år siden var en mand, der hed Christian.