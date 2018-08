Rød stol: Politisk fandango - med opbakning

"Det rene cirkus". "Politisk fandango". "Det har ingen gang på jord". "Han har ikke en kinamands chance".

Det er bare nogle af reaktionerne på Alternativets partiformand, Uffe Elbæks, planer de seneste uger. For en uge siden ville han være statsminister, og i denne uge forklarede han så, at han vil oprette et grønt superministerium, der skal overtage Finansministeriets rolle som overdommer i beslutninger om hvilke sager, der kan gennemføres.

Det skal altså ikke længere være økonomien, der bestemmer - men bæredygtigheden.

Det kan faktisk lade sig gøre at finde mennesker uden for Uffe Elbæks egne rækker, der mener, at han er inde på noget af det rigtige. I hvert fald, når han taler om miljø og klimaændringer.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Lars Tønder, siger for eksempel til Information:

"Vi ser, at måden, vi lever på, er uholdbar over for det økosystem, vi er en del af. Alligevel forstår vi os selv som en maskine, der producerer ting, vi har økonomisk gavn af. Og Finansministeriet er jo udtryk for det klassiske, økonomiske hensyn. Men den tankegang er ved at uddø nu. Den underminerer i hvert fald sig selv, fordi den skaber mindst lige så mange problemer, som den løser".

Professoren mener oven i købet, at om "10, 20 eller 100 år vil Alternativets plan have været det logiske at gøre".

Om der kan skabes flertal for Uffe Elbæk som statsminister eller hans planer om et grønt superministerium, er nok tvivlsomt. Men noget tyder på, at befolkningen også rykker i retning af en mere grøn dagsorden, uanset hvor i partifarve-skalaen, man hører til.

Berlingske Tidende kunne i denne uge offentliggøre en undersøgelse fra Kantar Gallup, der viser, at ikke færre end 74 procent af den danske befolkning er bekymrede over klimaforandringerne. Tilbage i 2009 var det 69 procent.

Undersøgelsen viser samtidig, at 51 procent af danskerne er enige i eller overvejende enige i, at de i fremtiden vil spise mindre oksekød på grund af CO2-udledningen.

57 procent af befolkningen er oven i købet enige i, at staten burde lægge ekstra afgifter på varer, der er særligt belastende for klimaet.

Det er måske ikke helt det samme som at være enig med Uffe Elbæk i, at vi har brug for et nyt super-klima-ministerium. Men det viser i hvert fald, at danskerne er klar til at tage nye skridt i brug mod klimaforandringerne, og at politikerne gerne må tage affære. Faktisk siger 68 procent af de adspurgte i undersøgelsen, at de ikke tror på, at klimaudfordringen kan løses af den enkelte borger.

Vi er altså langt fra enige om, at ideen om et grønt superministerium holder. Og vi er endnu mindre enige om, at Uffe Elbæk skal være statsminister. Men over halvdelen af danskerne mener altså, at politikerne må komme op med nye ideer til at beskytte miljøet - også selv om det det går ud over de røde bøffer i weekenden.