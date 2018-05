Rød stol: Minister-rokade skyggede for ugens vigtigste nyhed

Det blev en vild uge i dansk politik. To ministre gik angiveligt fuldstændigt frivilligt på samme dag, og tre nye kom ind.

På Berlingske Tidende tog man afsked med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind med et billede, der fyldte hele forsidens bredde, mens miljøminister Esben Lunde Larsens exit blev noteret med et forsidebillede i frimærkestørrelse. Bogstavelig talt.

Det er formentlig også nogenlunde størrelsesforholdet mellem de aftryk, de to ministre efterlader i den brede offentlighed.

I samme omgang røg én minister Ellemann-Jensen ud og en anden Ellemann-Jensen ind. Eva Kjer Hansen blev minister igen, efter hun var kommet i tanker om, at hun alligevel går ind for et burka-forbud. Og Tommy Ahlers fra Løvens Hule på DR1 blev hentet ind som forskningsminister. Det bliver spændende at høre, hvordan han vil forsvare sit synspunkt om, at der er for få indvandrere i Danmark, når han mødes med sin ministerkollega Inger Støjberg.

Men selv om minister-rokaden kom til at fylde de fleste af ugens forsider og det meste af sendefladerne i nyhedsudsendelserne, skal man ikke regne med den store interesse fra den almindelige dansker. I hvert fald ikke ifølge professor fra Syddansk Universitet, Robert Klemmesen, der til denne avis sagde:

"Det er meget ofte sådan nogle som os politologer og journalister, der overvurderer, hvor vigtigt det er, når ministre bliver skiftet ud. Det er ikke det, der optager den almindelige dansker. For dem er landets økonomi og om de har et arbejde langt vigtigere".

Så måske er ugens vigtigste nyhed i virkeligheden en blanding af to andre historier. Den ene er, at trafikmængden stiger voldsomt i de større byer. Det viser en ny undersøgelse fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet. Bilister må regne med at bruge 150 procent mere tid i trafikken, viser en fremskrivning af tallene for trafikmængden i landets fire største byer frem til 2030.

Den anden nyhed er, at jobfesten breder sig fra København ud i landet.

Frem til 2019 vil opsvinget skabe 68.000 nye job i Danmark - omkring halvdelen af de job lander i Jylland og på Fyn, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som blev offentliggjort i denne uge.

Der er med andre ord ingen grund til, at vi klumper os sammen i de store byer i den tro, at det gør det lettere at finde et arbejde og hurtigere at komme derhen. Enhver der har forsøgt at køre et barn i skole, eller nå et møde eller bare komme på arbejde i myldretiden ved, at at allerede nu er det tæt på håbløst at køre gennem byer som Odense, Aarhus og København.

Og så skal der 150 procent oveni!