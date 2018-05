Rød stol: Lillebror og Onkel Reje er på børnenes side

Det var ikke afsløringen af blufnummeret om julemanden og påskeharen, der for alvor rystede min barndoms verden. Det gjorde det til gengæld, da en af mine storesøstre fortalte, at Lillebror var lavet af træ. Hun kunne lige så godt have sagt, at Marilyn Monroe i virkeligheden var en mand.

Egentlig vidste jeg jo godt, at Lillebror ikke var et virkeligt menneske - de stive fingre, der var vokset sammen og øjnene, der næsten aldrig blinkede afslørede ham. Måske blinkede han i virkeligheden aldrig. Men Lillebror var jo en ven og en makker, der var på min side, mens Ingrid forklarede om problemerne for peruvianske børn og haletudser og edderkopper. Han var noget af det første, der kom ud af Danmarks Radios Børne- og Ungdomsafdeling. Og jeg var med fra starten.

I denne uge fyldte den legendariske B&U-afdeling så 50 år. Og når man her fra voksenhøjde ser tilbage på hvor mange timer, man i virkeligheden har tilbragt i selskab med netop den afdeling, kan man ikke lade være med både at være en lille smule taknemmelig, men også en lille smule stolt.

Først og fremmest taknemmelig for meget af det har været virkelig godt. Sådan som jeg husker det, så var børne-tv et sted, man kunne blive klogere på nogle af de ting, som de voksne snakkede om.

Sådan var det i hvert fald med den frække Lillebror og den kloge Ingrid, der med helt usædvanlig langsom stemmeføring - jeg har lige tjekket på YouTube - gik løs på alt fra skilsmisseproblemer til hungersnød.

Men også stolt fordi man har været med i en børne-tv-tradition, som vækker opsigt i udlandet. For eksempel skrev den amerikanske avis The Economist for ikke så længe siden en længere - lettere forundret - gennemgang af det, som dansk tv udsætter børn for.

Amerikanerne undrede sig for eksempel over Onkel Reje, der påstår, at den værste gave, han har fået var et kar, som dronningen har vasket sin numse i. Onkel Reje har også fortalt historier om, at Gud er bøsse og bor sammen med julemanden, og at de har en hund, der hedder Marianne. Den amerikanske journalist konkluderer følgende om de voksne medvirkende:

"De er ofte fede eller grimme på den måde, som de aldrig ville være i Amerika. Nogen har tatoveringer eller næse-ringe - præcis som de ser ud i den virkelige verden."

Dansk børne-tv undgår i modsætning til de hæsblæsende amerikanske børneprogrammer den moralsk løftede pegefinger. I Danmark bliver pillet bussemænd og gjort "frække" ting. Og tempoet er meget langsommere, end journalisten fra The Economist er vant til, skriver han.

Uanset, hvordan det er ment, så lyder det som ros.

Den gamle chef gennem 32 år for B&U-afdelingen, Mogens Vemmer, kaldte engang børnene for Verdens Værste TV-seere, fordi de er så utålmodige. De gider ikke engang at slukke for fjernsynet, hvis de keder sig. De går bare.

For 50 år siden kunne Lillebrors kække bemærkninger, der udfordrede voksenlogikken i Ingrids forklaringer, gøre tricket, så min generation blev hængende foran Kikkassen. I dag skal der nok lidt mere fart på, men Lillebror og Onkel Reje er i samme familie og begge to på børnenes side.

Og vi ved godt, at de ikke er virkelige mennesker. Tror vi nok.