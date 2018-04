Rød stol: Kunsten at fortælle den forkerte sandhed

Trump er i virkeligheden en amatør, når det handler om fake news. De historier, han forsøger at lyve sig frem til, er som regel ret lette at tjekke. Eksempelvis, når han siger, at han har skrevet verdens mest solgte business-bog "The art of the deal", så kan enhver jo kigge efter i salgslisterne og finde ud af, at det passer ikke. Det passede heller ikke, da Trump sagde, at Hillary Clinton ville give alle illegale flygtninge sygeforsikring, eller at Obama er muslim. Den slags kan tjekkes.

Det er straks mere vanskeligt, når det handler om den måde, integrationsminister Inger Støjberg håndterer sandheden på.

Når hun for eksempel udsender en pressemeddelelse om rapporten Medborgerskab 2017 med overskriften "mange nydanskere ser manden som familiens overhoved", så er det ikke forkert. Det er 37 procent af de adspurgte indvandrere i undersøgelse nemlig "enige" eller "delvist enige" i.

Det er bare ikke hovedkonklusionen af 2677 interviews, der indgår i rapporten.

Det er Radio 24Syv, der har fundet den godt gemte rapport på Integrationsministeriets hjemmeside.

Og konklusionen er faktisk, at det går udmærket med integrationen på de punkter, der bliver spurgt ind til.

Vi tager lige et par eksempler. På spørgsmålet om man vil tillade sine børn at blive gift med en person med anden etnisk baggrund end sin egen svarer 23 procent af danskerne "ja". Blandt indvandrerne er det 41 procent.

På spørgsmålet om, det er vigtigt at opdrage sine børn til at have tolerance for andre, svarer 82 procent af danskerne "ja". Det samme gør 89 procent af indvandrerne.

Er det vigtigt at støtte ligestilling mellem mænd og kvinder. "Ja", siger 63 procent af danskerne. Det samme gør 73 procent af indvandrerne. Er det vigtigt at dit barn får en universitetsuddannelse? "Ja", siger fem procent af danskerne - blandt indvandrerne er det 63 procent.

Inden den her klumme ender som en tal-kirkegård, tager vi lige et sidste eksempel. På spørgsmålet om det er vigtigt, at ens ægtefælle er i arbejde, svarer 38 procent af danskerne "ja" - det samme gør 63 procent af indvandrerne.

Det helt overordnede billede er altså, at det går den rigtige vej med integrationen.

Men når Inger Støjberg sender pressemeddelser ud om rapporten, så fokuserer hun udelukkende på de negative resultater. For eksempel, at "næsten tre ud af 10 indvandrere ser manden som familiens naturlige overhoved" og at der er "udbredt social kontrol blandt nydanskere".

Nu kan man selvfølgelig sagtens sidde her i redaktørens stol og være kritisk over for integrationsministeren. I virkeligheden er det jo lidt det samme, vi journalister gør. Vi skriver jo heller ikke en historier hver gang, trafikken kører som den skal på motorvejen. Men når det går galt, skal vi nok være der.

På den anden side kunne man vel godt forvente, at landets integrationsminister fremlægger et nogenlunde sandfærdigt billede af integrationen i Danmark og ikke bare slår ned på de skævheder, der understøtter hendes egen politik.

Selv om Inger Støjberg ikke præsenterer fake news i Trump-klassen, så er det i hvert fald ikke hele sandheden, hun præsenterer i sine pressemeddelser.

I øvrigt er 10 procent af danskerne "helt enig" eller "delvis enig" i, at manden er familiens naturlige overhoved.