Rød stol: Jazz' rejse over Atlanten blev dyr for DR

Så er det efterhånden lidt mere end en uge siden, at bomben sprang. Danmarks Radio skal spare 20 procent, eller 773 millioner kroner over de næste fem år, og lige siden finansminister Kristian Jensen brændte nyheden af, er der blevet kommenteret flittigt på, hvorfor supertankeren i det danske mediehav mon skal rammes så hårdt.

Ikke en eneste af de analyser, som jeg har set eller læst, har undladt at nævne Johannes Langkildes hest, Jazz, der blev fragtet over Atlanten, da han skulle være korrespondent i USA. 70.000 kroner kostede hestetransporten, som er blevet et slags symbol på overforbruget i Danmarks Radio.

Der kunne ellers nævnes en hel del andre eksempler. Man kan for eksempel undre sig over, at generaldirektør Maria Rørbye Rønn skal tjene mere end tre millioner kroner om året - eller mere end dobbelt så meget som statsministeren. Og hvorfor fik vores nuværende kulturminister, Mette Bock, to millioner kroner i gyldent håndtryk, selv om selv sagde op som programdirektør i 2009?

I Berlingske Tidende undrer økonomiprofessor Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet sig over, at DR har over 400 ansatte, der beskæftiger sig med forvaltning og administration. Heraf er 230 - eller otte procent af de ansatte - beskæftiget med økonomi.

Oven i det er der historien om nyhedsdirektøren, Ulrik Haagerup, der fly-pendlede mellem sit hjem i Ry i Østjylland og Danmarks Radio på Amager og på den måde brugte omkring en million kroner på hotel og transport over en tre-årig periode - i samme periode kørte han 736 taxa-ture til ialt 111.000 kroner. Og så var der historien om mediedirektør Gitte Rabøl, der sagde op som mediedirektør og blev genansat som mangfoldighedskonsulent til en årlig løn på 2.096.782 kroner.

Gennemsnitslønnen i Danmarks Radio er i øvrigt 577.870 kroner.

Der er med andre ord nok at undre sig over i Danmarks Radio, og alligevel er det hesten Jazz og dens vej over Atlanten, der har bidt fast. I DR's årsbudget på 3,7 milliarder kroner fylder det selvfølgelig ikke meget. Nyhedsdirektøren - ham der pendlede mellem Jylland og Amager i fly - forsøgte da også at få hestehistorien til at gå væk:

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er sådan, at vi bruger licensmidler med hovedet under armen. Jeg synes, der er tale om et fejl-judgement her i et helt ekstraordinært tilfælde. Det tager vi konsekvensen af på den måde, at vi alle sammen er helt opmærksomme på, at den slags aldrig kommer til at gentage sig, sagde Ulrik Haagerup dengang.

Altså ikke flere heste over Atlanten på DR's regning. Johannes Langkilde kom oven i købet til selv at betale for at få sin hest med hjem igen.

Men ikke en gang revisionsfirmaet KPMG og Struensee & Co's kortlægning af, hvor veldrevet DR er, kunne redde DR fra den store sparekniv. Kortlægningen viste ellers, at DR er så veldrevet, at en udskillelse af DR Dramas tv-produktioner til kommercielle aktører ville betyde en merudgift på op til 29 millioner kroner.

På den måde har hesten Jazz været med til at koste DR 773 millioner kroner - præcis hvor pengene skal findes, får vi måske at vide i næste uge.